Інтернет-еквайринг від Alliance bank: сервіс для приймання онлайн-оплати

Одна з недавніх новинок Alliance bank – інтернет-еквайринг. Це сервіс, який дозволяє підприємцям приймати оплату за товари та послуги онлайн без додаткового обладнання та складної інтеграції.

Підключення інтернет-еквайрингу та абонентська плата – 0 грн. А єдина комісія становить 1,5%.

З інтернет-еквайрингом від Alliance можна легко та зручно приймати банківські картки міжнародних і національних платіжних систем. Сервіс пропонує ключові переваги для електронної комерції: швидкі розрахунки та вигідні умови з урахуванням індивідуальних потреб бізнесу.

Інтернет-еквайринг від Alliance bank – це:

  • просте безкоштовне підключення та підтримка 24/7;
  • можливість створення платіжних посилань і QR-кодів;
  • інтеграція з популярними CMS / e-commerce платформами;
  • зручний кабінет мерчанта Alliance pay, де можна переглядати деталі платежів, бачити детальну аналітику та завантажувати звіти про платежі.

Кому підходить інтернет-еквайринг від Alliance bank

Інтернет-еквайринг стане ефективним рішенням для бізнесів, які хочуть приймати безготівкові платежі швидко й без зайвих процедур. Продукт особливо оцінять:

  1. Онлайн-магазини та роздрібні продавці, які працюють через сайти, маркетплейси або e-commerce платформи. 
  2. Бізнеси, що здійснюють продажі в соцмережах. 
  3. Кафе, ресторани, кав’ярні, особливо у форматі доставки. 
  4. Бізнеси, що надають послуги: консультації, навчальні продукти, онлайн-курси, абонементи тощо. 
  5. Компанії, що працюють із бронюваннями, організатори подій та івентів.

Оформити заявку на інтернет-еквайринг можна повністю дистанційно. Достатньо подати заявку онлайн і пройти швидке технічне налаштування. Після короткої верифікації бізнес одразу отримує доступ до сервісу й може почати приймати онлайн-оплати.

У банку зазначають, що сервіс представляє собою максимально зручний інструмент для онлайн-продажів: "Ми створили продукт, який дозволяє бізнесу приймати платежі швидко, безпечно і без технічних ускладнень".

Детальніше про всі пропозиції для бізнесу від Alliance bank можна дізнатися на сайті банку.

Ліцензія НБУ №97 від 17.11.2011

