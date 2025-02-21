Кабмін розподілив кошти Фонду ліквідації наслідків агресії: хто отримає допомогу

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка регулює використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2025 році.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Згідно з рішенням уряду, фінансування буде спрямоване на дві ключові цілі:

Компенсація громадянам за зруйноване або пошкоджене житло – як на його відновлення, так і на придбання нового. Завершення проєктів відновлення, які вже були розпочаті за рахунок Фонду, але потребують додаткового фінансування.

Гроші будуть використані із залишків Фонду станом на 1 січня 2025 року.

Згідно з повідомленням, громади та громадяни, які потребують допомоги, зможуть подати відповідні заявки до Міністерства розвитку громад та територій. Після цього Міністерство сформує пропозиції для уряду щодо розподілу коштів.

Прийнята постанова дозволить ефективно використовувати наявний бюджет, сприятиме відновленню житла постраждалих громадян і продовженню реалізації важливих проєктів з відбудови країни.

Додамо, з ресурсу фонду ліквідації наслідків збройної агресії в січні-вересні 2024 року встигли витратити на захист об’єктів критичної інфраструктури тільки 69,1% від плану на цей період, а на відновлення інфраструктурних об’єктів, зокрема житла, всього лиш 12,6%.