Кабмін спростив доступ аграріїв та переробних підприємств до портфельних гарантій

Кабінет Міністрів України удосконалив доступ суб'єктів господарювання агропромислового комплексу та підприємств харчової переробки до кредитування під державні гарантії на портфельній основі. Також врегульовано механізм передачі прав вимоги за кредитними зобов'язаннями сільськогосподарських товаровиробників.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики.

Зміни щодо пом'якшення вимог діятимуть на період воєнного стану, але не довше ніж до 1 вересня 2027 року. Вони мають усунути надмірні формальні обмеження для позичальників та забезпечити безперервний доступ аграрного сектору до кредитних ресурсів, зокрема під час посівної та збиральної кампаній.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький наголосив, що в умовах війни аграрії працюють у надзвичайно складних умовах — через обстріли, пошкодження інфраструктури, перебої з електроенергією та логістикою, тому навіть короткострокове технічне прострочення платежу не повинно ставати причиною втрати доступу до державної підтримки.

За його словами, уряд прибирає такі бар'єри та робить механізм портфельних гарантій більш адаптованим до реальних умов роботи аграрного бізнесу, що допоможе аграріям своєчасно проводити посівну, збирати врожай і зберігати виробничий потенціал підприємств.

Ключові нововведення

Ухвалені рішення містять такі основні пункти:

Послаблення вимог щодо платіжної дисципліни. Допускається прострочення заборгованості тривалістю до 60 календарних днів протягом останніх 120 днів до дати укладення кредитного договору або збільшення обсягу гарантії. При цьому на дату надання державної гарантії, збільшення її обсягу або укладення нового кредитного договору така заборгованість має бути повністю погашена. Це дозволить не позбавляти підприємства доступу до державних гарантій через короткострокові технічні або зумовлені бойовими діями затримки платежів.

Врегулювання механізму передачі прав вимоги за кредитними зобов'язаннями. Якщо за кредитом, який має державну гарантію, виникає прострочена заборгованість, гарант зможе передати право вимоги банку, який надав цей кредит. Це дасть банку можливість безпосередньо врегульовувати питання погашення заборгованості, забезпечить більш ефективне врегулювання простроченої заборгованості та реалізацію прав за кредитними договорами і договорами забезпечення.

Прийняті зміни усунуть правові та практичні бар'єри для кредитування аграріїв, зменшать ризики перебоїв у проведенні сезонних польових робіт та сприятимуть збереженню фінансової стійкості українського АПК, а також дозволять ефективніше врегульовувати заборгованість із збереженням виробничого потенціалу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що аграріям компенсують до 50% витрат на будівництво та реконструкцію ферм. З 1 жовтня аграрії можуть подавати заявки на державну компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм. Держава відшкодовуватиме до 25% витрат, а для отримувачів із прифронтових територій — до 50%. Прийом заявок триватиме до 20 жовтня 2026 року включно.