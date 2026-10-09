Кабмин упростил доступ аграриев и перерабатывающих предприятий к портфельным гарантиям

Кабинет Министров Украины усовершенствовал доступ хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и предприятий пищевой переработки к кредитованию под государственные гарантии на портфельной основе. Также урегулирован механизм передачи прав требования по кредитным обязательствам сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

Изменения смягчения требований будут действовать на период военного положения, но не дольше чем до 1 сентября 2027 года. Они должны устранить чрезмерные формальные ограничения для заемщиков и обеспечить непрерывный доступ аграрного сектора к кредитным ресурсам, в частности, во время посевной и уборочной кампаний.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что в условиях войны аграрии работают в чрезвычайно сложных условиях — из-за обстрелов, повреждений инфраструктуры, перебоев с электроэнергией и логистикой, поэтому даже краткосрочная техническая просрочка платежа не должна становиться причиной потери доступа к государственной поддержке.

По его словам, правительство убирает такие барьеры и делает механизм портфельных гарантий более адаптированным к реальным условиям работы аграрного бизнеса, что поможет аграриям своевременно проводить посевную, убирать урожай и сохранять производственный потенциал предприятий.

Ключевые нововведения

Принятые решения содержат следующие основные пункты:

Ослабление требований к платежной дисциплине. Допускается просрочка задолженности продолжительностью до 60 календарных дней за последние 120 дней до даты заключения кредитного договора или увеличения объема гарантии. При этом на дату предоставления государственной гарантии, увеличения ее объема или заключения нового кредитного договора, такая задолженность должна быть полностью погашена. Это позволит не лишать предприятия доступа к государственным гарантиям из-за краткосрочных технических или обусловленных боевыми действиями задержки платежей.

Урегулирование механизма передачи прав требования по кредитным обязательствам. Если по кредиту, имеющему государственную гарантию, возникает просроченная задолженность, гарант сможет передать право требования банка, предоставившего этот кредит. Это позволит банку непосредственно регулировать вопросы погашения задолженности, обеспечит более эффективное урегулирование просроченной задолженности и реализацию прав по кредитным договорам и договорам обеспечения.

Принятые изменения устранят правовые и практические барьеры для кредитования аграриев, снизят риски перебоев в проведении сезонных полевых работ и будут способствовать сохранению финансовой устойчивости украинского АПК, а также позволят более эффективно урегулировать задолженность с сохранением производственного потенциала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аграриям компенсируют до 50% затрат на строительство и реконструкцию ферм. С 1 октября аграрии могут подавать заявки на государственную компенсацию затрат на строительство и реконструкцию животноводческих ферм. Государство будет возмещать до 25% расходов, а для получателей с прифронтовых территорий – до 50%. Прием заявок продлится до 20 октября 2026 включительно.