"Київстар" оштрафували на 51 тисячу гривень за порушення прав споживача

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, 9 квітня оштрафувала ПрАТ "Київстар" на 51 тисячу гривень за порушення прав абонента.

Про це зазначається на сайті НКЕК.

За результатами перевірки НКЕК встановила, що оператор без згоди клієнта перетворив кошти з особового рахунку на бонуси або бали. Така практика суперечить вимогам закону України "Про електронні комунікації", адже жодні бонусні нарахування, отримані в межах акцій, не підлягають поверненню грошовими коштами.

У НКЕК підкреслюють, що під час розірвання договору або перенесення номера до іншого оператора провайдер зобов’язаний здійснювати взаєморозрахунки з абонентом у грошовій формі — за згодою користувача. У протилежному випадку це вважається порушенням законодавства.

"Оператори в розрахунках з абонентом під час надання послуг, у разі завершення чи розірвання договору та під час перенесення ним номеру до іншого оператора, не повинні без згоди абонента перетворювати внесені на особовий рахунок кошти в бонуси чи бали. Адже ні бонуси, ні бали, які нараховані мобільним оператором за умовами акцій, поверненню не підлягають", — додали в НКЕК.

"Київстар" зобов’язаний сплатити накладений штраф упродовж 30 днів з моменту отримання копії відповідного рішення.

Варто зазначити, що загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.