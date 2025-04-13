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"Киевстар" оштрафовали на 51 тысячу гривен за нарушение прав потребителя

Киевстар
Киевстар оштрафовали на 51 тысячу гривен / НКЭК

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, 9 апреля оштрафовала ЧАО " Киевстар " на 51 тысячу гривен за нарушение прав абонента.

Об этом говорится на сайте НКЭК.

По результатам проверки НКЭК установила, что оператор без согласия клиента превратил средства с лицевого счета в бонусы или баллы. Такая практика противоречит требованиям закона Украины "Об электронных коммуникациях", ведь никакие бонусные начисления, полученные в рамках акций, не подлежат возврату денежными средствами.

В НКЭК подчеркивают, что при расторжении договора или переносе номера в другой оператор провайдер обязан осуществлять взаиморасчеты с абонентом в денежной форме — с согласия пользователя. В противном случае это считается нарушением законодательства.

"Операторы в расчетах с абонентом при предоставлении услуг, в случае завершения или расторжения договора и при переносе им номера к другому оператору, не должны без согласия абонента превращать внесенные на лицевой счет средства в бонусы или баллы. Ведь ни бонусы, ни баллы, начисленные мобильным оператором по условиям акций, возврату не подлежат", - добавили в НКЭК.

  "Киевстар" обязан уплатить наложенный штраф в течение 30 дней с момента получения копии соответствующего решения.

Следует отметить, что общий доход компании "Киевстар" за 2024 год вырос на 11%, достигнув 37,27 млрд грн по сравнению с 33,59 млрд грн в 2023 году.

Автор:
Татьяна Гойденко