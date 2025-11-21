Запланована подія 2

Тип
Категорія
Новини
Дата публікації

Коньяк Aznauri – №1 Brand of the Year згідно з премією Spirits Business Awards в Лондоні

Коньяк Aznauri – №1 Brand of the Year

13 листопада 2025 року в самому серці Лондона відбулася урочиста церемонія міжнародної премії The Spirits Business Awards, яка щорічно відзначає найкращих представників світової індустрії алкогольних напоїв. Цього року перемогу в номінації "Бренд року" (Brand of the Year)  у категорії коньяків та бренді здобув Aznauri– міжнародний бренд, який підкорює світ своєю якістю, характером і філософією.

Премія Spirits Business Awards започаткована у 2019 році авторитетним британським виданням The Spirits Business. Це найпрестижніша британська премія, яку можна порівняти з врученням "Оскару" в алкогольній індустрії. Вона відзначає інноваційність, професіоналізм, а також внесок та досягнення компаній, брендів, виробників, закладів HoReCa і галузевих фахівців, що формують сучасну культуру споживання алкогольних напоїв.

До складу журі увійшли 15 міжнародних провідних експертів – власники барів, консультанти, представники медіа та профільних організацій. Вони оцінювали бренди з усього світу у ключових категоріях: горілка, джин, віскі, ром, коньяк/бренді та інші. У фінальний шортліст номінації Brand of the Year в категорії коньяк/бренді потрапили бренди з  Франції та Британії, однак найвищу оцінку журі отримав саме Aznauri, підтвердивши статус глобального лідера у своїй категорії. До речі, минулого року звання Brand of the Year у цій категорії отримав Rémy Martin, почесно передавши цей титул Aznauri у 2025-му.

Фото 2 — Коньяк Aznauri – №1 Brand of the Year згідно з премією Spirits Business Awards в Лондоні