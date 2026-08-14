La Roche-Posay продовжує ініціативу #SaveYourSkin: понад 17 тисяч оглядів у 2025 році

Здоров’я шкіри – це не лише про красу, а й про безпеку. Саме тому La Roche-Posay, бренд дермакосметики, вже протягом 6 років реалізує в Україні соціальну ініціативу #SaveYourSkin, спрямовану на підвищення обізнаності про рак шкіри та важливість своєчасного звернення до лікаря.

Меланома – злоякісне новоутворення, яке може виникати як на місці вже наявних родимок, так і на інших ділянках шкіри. Водночас своєчасне виявлення злоякісних змін на ранніх стадіях підвищує шанси на успішне лікування. Саме тому регулярне обстеження родимок є важливою складовою профілактики.

Важливо регулярно звертати увагу на зміни шкіри та родимок. У разі появи будь-яких незвичних змін рекомендується звернутися до лікаря-дерматолога.

Важливо також дбати про захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання. Використання сонцезахисних засобів із високим рівнем SPF, особливо в період активного сонця, є одним із ключових способів знизити ризики пошкодження шкіри.

З 2018 року завдяки ініціативі #SaveYourSkin було оглянуто понад 43 тисячі пацієнтів.

У 2025 році ініціатива досягла рекордного результату за всю історію проєкту – 17+ тисяч оглядів.

У 2026 році до іціативи долучились понад 220 клінік у 38 містах України.

Також бренд La Roche-Posay провів діагностики родимок у форматі open-air. Зокрема, у травні, на благодійному заході "Квіткове тренування", а також у серпні на набережній озера Молодості у Буковелі.

У межах ініціативи La Roche-Posay наголошує на важливості регулярного самоконтролю стану шкіри, профілактичних оглядів та захисту від ультрафіолетового випромінювання. #SaveYourSkin

Інформація в матеріалі не замінює консультації лікаря. За наявності змін шкіри або родимок зверніться до лікаря-дерматолога.