Масштабуватись відповідально. Родина Вовк створила Міжнародну наглядову раду для глобальної експансії бізнесу – хто учасники

Біотехнологічна компанія Enzym Group та виробник харчування для котів і собак Kormotech, що належать родині українських підприємців Вовк, розпочинають новий етап стратегічного розвитку. У четвер, 22 травня 2025 року, родина Вовків офіційно представила власну Міжнародну наглядову раду, до складу якої увійшли авторитетні гравці у галузі корпоративного управління, інновацій, логістики, репутаційного менеджменту та комерційного зростання. Роль борду – стратегічний супровід обох компаній, спираючись на світовий досвід, принципи підзвітностіі довгострокову візію сталого міжнародного зростання.

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Обидві компанії родинного бізнесу проходять масштабну трансформацію: вихід на нові ринки Азії, ЄС, США, Африки, запуск інноваційних продуктів, розширення виробництва та масштабування R&D. Співвласники переконані: ці зміни потребують сильної системи зовнішнього стратегічного нагляду, що базується на релевантному досвіді.

Міжнародний борд працює від початку 2024 року. Рада об'єднала п’ятьох незалежних експертів, які не виконують операційних ролей в обох компаніях, а діють як стратегічні радники, а також чотирьох представників від родини Вовк.

Незалежні представники Міжнародного борду:

Пітер Терман (Фінляндія) – голова Міжнародного борду. Заступник голови Hartwall Capital, представник шостого покоління однієї з найвідоміших бізнес-родин Фінляндії. Має глибокий досвід у сфері управління сімейним бізнесом, управління інвестиціями та роботи у наглядових радах. Працював і продовжує роботу в радах SecuryCast Oy, Stockmann, Camfil і Finnish Family Business Network. Відомий здатністю поєднувати цінності сімейного бізнесу з бізнес-стратегією, орієнтованою на майбутнє.

Доктор Штеффен Ернст (Данія). Має понад 20 років досвіду у біотехнологіях і інноваціях, пов'язаних з дослідженнями ензимів, зокрема у Novozymes, де керував R&D, бізнес-розвитком та інноваційними стратегіями. Заснував виробництво пробіотиків у партнерстві з Adisseo, Boehringer Ingelheim і Bayer Animal Health. Співзасновник GreenSage Innovations – компанії, яка перетворює агровідходи на високовартісні біопродукти (білкові корми, біоетанол). Його експертиза лежить на перетині науки, сталості та комерціалізації – ключових напрямів розвитку бізнесу родини Вовк.

Пітер Ернстінг (Нідерланди). Працював у Unilever, Carlsberg і Accell Group. Очолював масштабні глобальні ланцюги постачання, трансформував операційні моделі, інтегрував сталість у ключові бізнес-процеси. Керував глобальною операційною командою Carlsberg чисельністю 18 000 людей у 40 країнах. Його досвід стане важливим для розвитку виробничих і логістичних можливостей для Enzym Group та Kormotech.

Елісон Поттс (США). Доєдналась у квітні 2025 року. Має понад 35 років досвіду в продажах, фінансах і маркетингу. Обіймала керівніпосади в таких компаніях, як Stella & Chewy’s, Nestlé Health Science, Kraft, Bacardi, MillerCoors, Diageo та Nestlé. Має ступінь MBA Коледжу бізнесу Джека Велча, а також є випускницею виконавчої програми Лондонської бізнес-школи. Відома здатністю поєднувати комерційну дисципліну з креативною побудовою брендів, вона розробляла і впроваджувала стратегії виходу на світовий ринок цілої низки відзначених нагородами продуктів. Її досвід із глобального позиціонування брендів допоможе формувати нову пропозицію компанії для споживачів.

Наталія Попович (Україна - Данія). Засновниця One Philosophy та співзасновниця Resilient Ukraine. Лідерка у галузі ціннісного лідерства, стратегічних комунікацій і кризостійкості. Визнана ICCO Hall of Fame, Наталія консультувала уряди, міжнародні корпорації та неурядові організації з питань зміцнення довіри та соціального впливу. Її експертна підтримка, заснована на понад 20-річному досвіді роботи в Україні та регіоні, США і Данії, гарантуватиме, що зростання бізнесу родини Вовків ґрунтуватиметься на відповідальності, прозорості та зростанні їх суспільної ролі.

Представники від родини Вовк у Міжнародному борді:

Олена Вовк (Україна). Співвласниця Enzym Group та Kormotech. З 2014 року трансформувала Enzym Group із дріжджового заводу у провідну біотехнологічну компанію Східної Європи. Є членкинею стратегічної та академічної ради Львівської бізнес-школи УКУ.

Ростислав Вовк (Україна). CEO та голова Наглядової ради Kormotech. Як генеральний директор Kormotech, Ростислав Вовк перетворив компанію з сімейного стартапу на одного з 50 найбільших світових виробників кормів для домашніх тварин. Під його керівництвом Kormotech зараз має продажі у понад 50 країнах з командою понад 1500 осіб. Він також є членом правління Enzym Group та Спільки українських підприємців (СУП), а також співзасновником таких ініціатив, як Save Pets Ukraine та Patron Pets Center в Україні.

Юліана Волк (Україна). Керує стратегічними ініціативами в Kormotech: запуск ринку США, розвиток експорту, трансформація бренду, M&A. Має сильну експертизу у маркетингу, споживацькому досвіді, естетиці та мультикультурних стратегіях.

Андрій Цегелик (Україна). CEO Enzym Group. Побудував фінансову систему компанії з нуля, відповідає за інвестиційні рішення, управління ризиками та стійкість бізнесу. Його здобуток – ефективний менеджмент Enzym Group у часи криз з 2014 року, в т.ч. будівництво та запуск нового біотехнологічного заводута безперервність бізнесу під час повномасштабної війни. Є фінансовим радником родини Вовк.

Наглядова рада покликана втілити прагнення родини Вовк розбудовувати бізнес, готовий до викликів майбутнього, поєднуючи глобальні стандарти з українською винахідливістю та цінностями. Це допомагатиме обом компаніям досягати етичного і сталого зростання у час великих змін і глобальної турбулентності.