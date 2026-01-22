Запланована подія 2

Дата публікації

Найбільший івент-форум повертається: у Львові відбудеться EIF 2026: Global Gathering

Після років турбулентності українська івент-індустрія знову збирається разом. 26 лютого у Львові відбудеться Event Industry Forum 2026: Global Gathering – головна подія року для всіх, хто створює події: від провідних організаторів, маркетинг-директорів та продюсерів до івент-менеджерів, дизайнерів, креативних агенцій та представників бізнесів.

EIF 2026: Global Gathering має на меті об’єднати тих, хто не зламався під тиском обставин і повномасштабної війни, й тих, хто тільки заходить у професію з новою візією та свіжим баченням. 

"Світ змінився. Ми змінилися. Але головне  ми повернулися до гри. EIF 2026: Global Gathering  не просто конференція. Це місце, де українська івент-індустрія усвідомлює себе як єдине ціле й розмірковує: хто ми сьогодні і куди рухаємось завтра? Івенти зараз  це спосіб говорити про цінності, створювати спільноти та будувати майбутнє",  каже Денис Ринський, організатор форуму та засновник компанії Global Events.

Цьогоріч у форумі візьмуть участь понад 600 професіоналів івент-індустрії. Вперше форум відкриє сцену не лише для агентств, а й для замовників  понад 50 ключових клієнтів з українського бізнесу, які формують попит на події та визначають вектор розвитку галузі.

На учасників чекає змістовна конференція з виступами провідних експертів галузі, серед яких: 

  • Kartyna (Сергій Неклева), засновник івент-агентства S*EVENT;
  • Тамаш Кадар, CEO Sziget Festival Group, один із найвпливовіших фестивальних менеджерів Європи;
  • Наталі Шестакова, співзасновниця агенції Plombir Event;
  • Антон Садиков, власник івент-агенції Lioncom, співвласник та СЕО Adaptis;
  • Яна Матвійчук, підприємиця, засновниця ARENA CS, співвласниця Young Business Club, експертка з вільної економіки;
  • Денис Блощинський, співзасновник івент-агенції "42" та Фундації соціальних інновацій "З країни в Україну";
  • інші лідери української та європейської івент-індустрії.

Під час заходу експерти говоритимуть про перспективи подієвої професії на поствоєнному ринку України, сучасні маркетингові інструменти просування та продажів в подіях, трансформацію галузі та основні виклики, що постали перед івенторами за чотири роки повномашстабної війни. 

Також на заході працюватиме Event Expo  галузева виставка технологій та інновацій серед івент-послуг. Приєднатися до події можна наживо або онлайн, через метавсесвіт netMEET на віртуальній версії Emily Event Hall. 

Вартість квитка стартує від 890 гривень.
Реєстрація та детальна інформація за посиланням. 

Про організатора:

Global Events  професійний організатор ділових та корпоративних подій на заході України. У портфоліо івент-агенції понад 550 реалізованих заходів з 2016 року. Компанія є незмінним засновником і організатором Event Industry Forum з 2018 року.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до:

Наталії Засядько,
PR-менеджерки
Event Industry Forum 2026
(з питань акредитації та медіапартнерства)
Тел.: +38 050 518 89 83
e-mail: [email protected]

Віри Димид,
менеджерки з партнерств
Event Industry Forum 2026
(з питань партнерства та участі в події)
Тел.: +380 98 040 52 92