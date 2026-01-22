Найбільший івент-форум повертається: у Львові відбудеться EIF 2026: Global Gathering

Після років турбулентності українська івент-індустрія знову збирається разом. 26 лютого у Львові відбудеться Event Industry Forum 2026: Global Gathering – головна подія року для всіх, хто створює події: від провідних організаторів, маркетинг-директорів та продюсерів до івент-менеджерів, дизайнерів, креативних агенцій та представників бізнесів.

EIF 2026: Global Gathering має на меті об’єднати тих, хто не зламався під тиском обставин і повномасштабної війни, й тих, хто тільки заходить у професію з новою візією та свіжим баченням.

"Світ змінився. Ми змінилися. Але головне – ми повернулися до гри. EIF 2026: Global Gathering – не просто конференція. Це місце, де українська івент-індустрія усвідомлює себе як єдине ціле й розмірковує: хто ми сьогодні і куди рухаємось завтра? Івенти зараз – це спосіб говорити про цінності, створювати спільноти та будувати майбутнє", – каже Денис Ринський, організатор форуму та засновник компанії Global Events.

Цьогоріч у форумі візьмуть участь понад 600 професіоналів івент-індустрії. Вперше форум відкриє сцену не лише для агентств, а й для замовників – понад 50 ключових клієнтів з українського бізнесу, які формують попит на події та визначають вектор розвитку галузі.

На учасників чекає змістовна конференція з виступами провідних експертів галузі, серед яких:

Kartyna (Сергій Неклева), засновник івент-агентства S*EVENT;

Тамаш Кадар, CEO Sziget Festival Group, один із найвпливовіших фестивальних менеджерів Європи;

Наталі Шестакова, співзасновниця агенції Plombir Event;

Антон Садиков, власник івент-агенції Lioncom, співвласник та СЕО Adaptis;

Яна Матвійчук, підприємиця, засновниця ARENA CS, співвласниця Young Business Club, експертка з вільної економіки;

Денис Блощинський, співзасновник івент-агенції "42" та Фундації соціальних інновацій "З країни в Україну";

інші лідери української та європейської івент-індустрії.

Під час заходу експерти говоритимуть про перспективи подієвої професії на поствоєнному ринку України, сучасні маркетингові інструменти просування та продажів в подіях, трансформацію галузі та основні виклики, що постали перед івенторами за чотири роки повномашстабної війни.

Також на заході працюватиме Event Expo – галузева виставка технологій та інновацій серед івент-послуг. Приєднатися до події можна наживо або онлайн, через метавсесвіт netMEET на віртуальній версії Emily Event Hall.

Вартість квитка стартує від 890 гривень.

Реєстрація та детальна інформація за посиланням.

Про організатора:

Global Events – професійний організатор ділових та корпоративних подій на заході України. У портфоліо івент-агенції понад 550 реалізованих заходів з 2016 року. Компанія є незмінним засновником і організатором Event Industry Forum з 2018 року.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до:

Наталії Засядько,

PR-менеджерки

Event Industry Forum 2026

(з питань акредитації та медіапартнерства)

Тел.: +38 050 518 89 83

e-mail: [email protected]

Віри Димид,

менеджерки з партнерств

Event Industry Forum 2026

(з питань партнерства та участі в події)

Тел.: +380 98 040 52 92