Навчати всіх чи лише тих, кому мова потрібна для тасок: як бізнесу розподіляти L&D-бюджет на англійську

Зробити англійську масовим бенефітом для всіх чи точково фінансувати уроки лише тим фахівцям, які щодня комунікують із закордонними клієнтами? Перший підхід роздуває бюджет й призводить до низької відвідуваності. Другий – демотивує команду та створює штучну нерівність всередині компанії. Розберімо на прикладі досвіду EdTech-провайдера корпоративної англійської YAPPI, який варіант організації навчання найбільш відповідний для вашої компанії.

Як бізнесу побудувати раціональну систему розвитку команди без зайвих операційних витрат?

Коли курси пропонують як універсальний "плюс у соцпакеті" без чітких KPI, компанія зазвичай переплачує. Співробітники охоче записуються на заняття, доки перші ж палаючі дедлайни чи особисті справи не витісняють навчання з планів.

Водночас повне ігнорування співробітників, які наразі не залучені до зовнішніх комунікацій, може обмежувати кадровий резерв. І коли компанія вийде на новий ринок або масштабує команду, виявиться, що перспективні ліди та розробники не готові брати участь у міжнародному спілкуванні через мовний бар’єр.

Сегментація замість крайнощів: три робочі моделі

Вибір між "всі чи ніхто" – далеко не єдиний шлях у питанні корпоративного навчання. Найбільш оптимальне рішення – це комплекс форматів та обсягів фінансування відповідно до бізнес-потреб.

1. Повна оплата для окремих груп фахівців

Фахівці, чия щоденна діяльність безпосередньо зав’язана на комунікації (продажі, акаунт-менеджмент, ліди розподілених команд), потребують інтенсивного й цільового навчання. Тут добре, якщо корпоративне фінансування становить 100%, адже це пряма інвестиція в якість бізнес-процесів і зниження ризиків непорозумінь із партнерами.

2. Співфінансування як фільтр мотивації

Для співробітників, яким мова потрібна радше для власного розвитку, оптимально працює модель розділеної оплати з роботодавцем (наприклад, 50/50) або післяплата: компанія компенсує вартість курсу лише за умови відвідування понад 80% занять і успішного складання фінального тесту. Власний фінансовий внесок виступає дієвим запобіжником від байдужого ставлення до навчання.

3. Формування команд за рівнями та цілями: досвід YAPPI

Найпоширеніша помилка під час організації корпоративних занять – збирати співробітників у групи суто за відділами. Коли в одній аудиторії опиняються люди з різною швидкістю сприйняття, страждають усі: сильнішим нудно, слабші почуваються скуто.

В екосистемі корпоративної англійської YAPPI навчальні команди формуються відповідно до поточного рівня працівників та їхніх практичних завдань. Ба більше, для команд із високою зайнятістю чи асинхронним графіком компанії інтегрують змішані рішення. Наприклад, digital-first продукт YappiGo – розробка компанії YAPPI – дозволяє фахівцям гнучко опрацьовувати матеріал у формі інтерактивних вправ, а для розмовної практики відвідувати короткі індивідуальні уроки із викладачами micro classes.

L&D-бюджет має працювати як інструмент для стратегічного планування. І саме комбінація цільового фінансування для ключових фахівців, співфінансування для амбітних кадрів та сегментація груп за реальними мовними рівнями дозволяє бізнесу отримувати вимірювану віддачу від кожної інвестованої гривні.