Негода зупинила розвантаження в портах Одеси: понад 11 тис. вагонів із зерном у черзі

Несприятливі погодні умови сповільнили вивантаження зерна у портах Великої Одеси: наразі у черзі накопичилося понад 11 тисяч вагонів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа.

Зерновий колапс у портах Одеси

Всього на об’єкті знаходиться 6,21 тис. вагонів, з яких 1,39 тис. – безпосередньо в портах. Сьогодні планується вивантажити 691 вагон. На початку тижня затримки були пов’язані з повітряними тривогами, а тепер основною причиною є негода: дощ, мокрий сніг, мороз і снігопад. Триває очищення колій та контактної мережі для відновлення нормальної роботи.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень "Укрзалізниці" Ткачова, накопичення 11 тис. вагонів є майже критичним і стало результатом сукупності факторів: збільшеного навантаження до 1,6 тис. вагонів на добу, несприятливої погоди, повітряних тривог та пошкодження сортувальної станції в Одесі.

Зазначається, що для нормалізації роботи портів планується збільшити темпи вивантаження до 1,5 тис. вагонів на добу, що допоможе скоротити чергу та стабілізувати логістику.

