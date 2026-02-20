Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Негода зупинила розвантаження в портах Одеси: понад 11 тис. вагонів із зерном у черзі

вагони
Понад 11 тис. вагонів із зерном чекають на розвантаження / Pexels

Несприятливі погодні умови сповільнили вивантаження зерна у портах Великої Одеси: наразі у черзі накопичилося понад 11 тисяч вагонів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Електронна зернова біржа.

Зерновий колапс у портах Одеси

Всього на об’єкті знаходиться 6,21 тис. вагонів, з яких 1,39 тис. – безпосередньо в портах.  Сьогодні планується вивантажити 691 вагон. На початку тижня затримки були пов’язані з повітряними тривогами, а тепер основною причиною є негода: дощ, мокрий сніг, мороз і снігопад. Триває очищення колій та контактної мережі для відновлення нормальної роботи.

За словами заступника директора департаменту технології перевезень "Укрзалізниці" Ткачова, накопичення 11 тис. вагонів є майже критичним і стало результатом сукупності факторів: збільшеного навантаження до 1,6 тис. вагонів на добу, несприятливої погоди, повітряних тривог та пошкодження сортувальної станції в Одесі.

Зазначається, що для нормалізації роботи портів планується збільшити темпи вивантаження до 1,5 тис. вагонів на добу, що допоможе скоротити чергу та стабілізувати логістику.

Delo.ua повідомляло, що на посівну кампанію 2026 року в Україні впливатимуть погодні ризики, дефіцит добрив та проблеми з логістикою. Загалом очікується врожай  орієнтовно на рівні 50 млн тонн. Проте значних структурних зрушень щодо посівних площ не буде.  Крім того, дефіцит добрив загрожує недобором до 10% врожаю зернових.

Автор:
Ольга Опенько