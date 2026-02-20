Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Непогода остановила разгрузку в портах Одессы: более 11 тыс. вагонов с зерном в очереди

вагоны
Более 11 тыс. вагонов с зерном ждут разгрузки / Pexels

Неблагоприятные погодные условия замедлили выгрузку зерна в портах Большой Одессы: в настоящее время в очереди накопилось более 11 тысяч вагонов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа.

Зерновой коллапс в портах Одессы

Всего на объекте находится 6,21 тыс. вагонов, из которых 1,39 тыс. – непосредственно в портах. Сегодня планируется выгрузить 691 вагон. В начале недели задержки были связаны с воздушными тревогами, а теперь основной причиной является ненастье: дождь, мокрый снег, мороз и снегопад. Продолжается очистка путей и контактной сети для восстановления нормальной работы.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок "Укрзализныци" Ткачева, накопление 11 тыс. вагонов почти критическое и стало результатом совокупности факторов: увеличенной нагрузки до 1,6 тыс. вагонов в сутки, неблагоприятной погоды, воздушных тревог и повреждения сортировочной станции в Одессе.

Для нормализации работы портов планируется увеличить темпы выгрузки до 1,5 тыс. вагонов в сутки, что поможет сократить очередь и стабилизировать логистику.

Delo.ua сообщало, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет. Кроме того, дефицит удобрений чревато недобором до 10% урожая зерновых.

Автор:
Ольга Опенько