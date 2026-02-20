Непогода остановила разгрузку в портах Одессы: более 11 тыс. вагонов с зерном в очереди

Неблагоприятные погодные условия замедлили выгрузку зерна в портах Большой Одессы: в настоящее время в очереди накопилось более 11 тысяч вагонов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Электронная зерновая биржа.

Зерновой коллапс в портах Одессы

Всего на объекте находится 6,21 тыс. вагонов, из которых 1,39 тыс. – непосредственно в портах. Сегодня планируется выгрузить 691 вагон. В начале недели задержки были связаны с воздушными тревогами, а теперь основной причиной является ненастье: дождь, мокрый снег, мороз и снегопад. Продолжается очистка путей и контактной сети для восстановления нормальной работы.

По словам заместителя директора департамента технологии перевозок "Укрзализныци" Ткачева, накопление 11 тыс. вагонов почти критическое и стало результатом совокупности факторов: увеличенной нагрузки до 1,6 тыс. вагонов в сутки, неблагоприятной погоды, воздушных тревог и повреждения сортировочной станции в Одессе.

Для нормализации работы портов планируется увеличить темпы выгрузки до 1,5 тыс. вагонов в сутки, что поможет сократить очередь и стабилизировать логистику.

Delo.ua сообщало, что на посевную кампанию 2026 в Украине будут влиять погодные риски, дефицит удобрений и проблемы с логистикой. В общей сложности ожидается урожай ориентировочно на уровне 50 млн тонн. Однако значительных структурных сдвигов по посевным площадям не будет. Кроме того, дефицит удобрений чревато недобором до 10% урожая зерновых.