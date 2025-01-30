Неперевершена лінійка iPhone 16 – огляд нових моделей

У вересні 2024-го знову корпорація Apple очікувано здивувала, випустивши лінійку iPhone 16: базову модель, 16 Plus, преміальний 16 Pro і максимальний Pro Max. Всі екземпляри зберегли єдиний стиль, але під капотом — новий рівень технології. Головна новинка — сенсорна кнопка Camera Control, яка миттєво активує камеру й готова до зйомки навіть у спонтанні моменти. А ще — штучний інтелект у кожному пікселі, оптимізований для максимальної продуктивності й обробки даних. Екрани серії Pro стали більшими, захисне скло отримало підвищену міцність. Камери — новий стандарт чіткості, кольору й деталізації.

У світі iPhone 16 є все: компактний дизайн, максимальна автономність для практичних і преміум-фішки для найвибагливіших користувачів. Якщо ви плануєте купити iPhone 16 Pro Max, iSpace допоможе зробити правильний вибір. Пропонуємо з експертами iSpace розглянути кожну деталь, щоб вибір між стилем, потужністю й універсальністю став зрозумілішим.

Порівняння дисплеїв

Різноманіття дисплеїв нової лінійки iPhone 16 — технічна досконалість, налаштована на потреби кожного користувача. Від класичних до преміум-рішень, Apple майстерно поєднала традиції та новаторство. Деталі дисплеїв:

базова модель 16: 6.1-дюймовий Super Retina XDR OLED з частотою 60 Гц, 2000 nits у піковій яскравості, щільність 460 ppi — безкомпромісна чіткість;

16 Plus: екран Super Retina XDR OLED, частота та сама 60 Гц, яскравість до 2000 nits, але більше простору для контенту з діагоналлю 6.7-дюймів;

16 Pro: дисплей 6.3 дюймів LTPO Super Retina XDR OLED з ProMotion, плавність до 120 Гц, насиченість до 2000 nits з щільністю 461 ppi — ідеальний вибір для поціновувачів преміальної динаміки;

16 Pro Max: LTPO Super Retina XDR OLED з частотою оновлення до 120 Гц, піковою яскравістю 2000 nits — нереальний 6.9-дюймовий дисплей.

iPhone 16 – став бездоганним. Камера на 48 МП, енергоефективність, відмінна автономність та елегантний компактний дизайн роблять його ідеальним для тих, хто обирає стабільність. Хочете вигідно придбати новинку? Завітайте до iSpace, офіційного партнера Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller. Саме тут на вас чекає оригінальна техніка з офіційною гарантією. iSpace — це вибір, якому можна довіряти.