Нові тютюнові заборони можуть знизити податкові надходження на 25 млрд грн – експерти

Можливі втрати державного бюджету України можуть сягати 25 млрд грн щороку через ініціативу народних депутатів щодо тютюнових заборон.

Такі підрахунки зробили аналітики незалежної неурядової організації Growford Institute.

Відповідний законопроєкт №14110-д обговорювався під час засідання підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"Державний бюджет ризикує недоотримувати близько 21 мільярда гривень податкових надходжень щороку через ініціативу народних депутатів заборонити нікотинові паучі та тютюнові вироби для нагрівання зі смаками", – прокоментувала експертка Growford Institute Тетяна Кощук, яка давала оцінку економічного ефекту від такої ініціативи на засіданні підкомітету 17 грудня.

Водночас заборона викладки тютюнової продукції в місцях продажу, яка також є в законопроєкті, загрожує щорічними втратами на рівні 4 млрд грн, що раніше оцінювали в профільній асоціації.

Восени депутати вже розглядали ідею заборони продажу нікотинових паучів в Україні. 29 жовтня профільний комітет ухвалив компромісне рішення – замість повної заборони напрацювати окремий законопроєкт щодо регулювання цієї категорії продукції.

Ключовими аргументами проти заборони паучів стали, з одного боку, їх поширене використання військовими на фронті, а з іншого – значні податкові надходження в бюджет, що оцінюються, за даними нардепів, в понад 1 млрд грн.

Водночас, попри обіцянки військовим і розмови про доцільність регулювати ринок в умовах воєнного стану, нардепи повернулись до ідеї заборони паучів.

Законопроєкт №14110-д пропонує обмежити вміст нікотину на порцію (один пауч) до 1 мг, що фактично означає заборону, оскільки таких продуктів немає на українському ринку.

Окремо обговорювалися питання кальянів та електронних сигарет, як приклад рішень, які не працюють.

Куріння кальянів в закладах в Україні заборонено з 2021 року, однак цю норму вважають суто декларативною, адже багато років кальян-бари працюють попри заборону в тіні. Щодо електронних сигарет, то в Україні вже діє заборона на використання смаків у рідинах для е-сигарет, що, за оцінками експертів, призвело до стрімкого зростання тіньового ринку. Частка нелегального ринку електронних сигарет зараз становить 93%, згідно з дослідженням Kantar.

За даними експерта Growford Institute Миколи Пасічного, український бюджет вже недоотримує 7,5 млрд грн.

Попри це, депутати пропонують повністю заборонити електронні сигарети, а також тютюнові вироби для нагрівання зі смаками. Ще одним елементом ініціативи є заборона викладки тютюнової продукції в місцях продажу. Це питання неодноразово піднімалося впродовж останніх років, однак його різко розкритикувала Державна регуляторна служба. Регулятор вказував на порушення прав споживачів на ознайомлення з асортиментом товарів, а також на недоцільність і непропорційність таких обмежень. За попередніми оцінками, витрати бізнесу можуть становити від 40 тис. грн для одного торгового місця до 40 млн грн і більше – для загальнонаціональних мереж.

Нагадаємо, в Україні зростає нелегальний ринок тютюнової продукції. За даними "Kantar Україна", у жовтні 2025 року частка нелегальних сигарет в Україні знову зросла й сягнула 17,8%.

Матеріал підготовлено на основі публічних заяв та аналітичних оцінок Growford Institute. Редакція не несе відповідальності за точність прогнозних розрахунків.