Оплата праці в ритейлі у 2024 році зросла на третину: яка середня зарплата в компанії АТБ

АТБ увійшла до першої трійки вітчизняних ритейлерів за рівнем зарплати

Згідно з оновленими даними Державної служби статистики України, протягом 2024 року зарплати у вітчизняній галузі ритейлу зросли на третину. І компанія АТБ вчергове доводить, що є відповідальним роботодавцем.

Порівняно із довоєнним 2021-м відбулося зростання зарплат в ритейлі в півтора раза. Такі дані наводить моніторинговий сервіс "Опендатабот".

Проте, як виявило дослідження зазначеного сервісу, середні зарплати в компаніях рішуче різняться. Наприклад,  за офіційною статистикою до оподаткування українські працівники галузі торгівлі торік отримували в середньому 11 379 гривень на місяць. Це виглядає досить дивно, адже середня заробітна плата в компаніях, які є лідерами ринку та найбільшими роботодавцями, набагато перевищує ці показники. Наприклад, у "Бюро вин" (мережа GoodWine), "Розетці" та АТБ в середньому отримують від 52 до 57 тис. грн, а у інших торговельних мережах – близько 26 тис. грн на місяць.

Пояснення цьому дуже просте та прозаїчне —  лідери ритейлу неухильно дотримуються принципу офіційності та відповідності ринку.

"Ми систематично моніторимо рівень зарплат і прагнемо, щоб наші співробітники отримували гідну оплату. Усі нарахування повністю офіційні, а розмір заробітної плати переглядається відповідно до змін на ринку", — прокоментували в пресслужбі АТБ.

Мережа АТБ присутня на ринку ритейлу вже більш як 30 років. В пресслужбі зазначають, що компанія пропонує лише легальне працевлаштування із соцпакетом, а також не затримує виплату зарплати. І такий системний підхід дає результати: цьогоріч АТБ посіла друге місце у  переліку 10 найбільш відповідальних роботодавців України згідно з рейтингом "Опендатабота-2025".

У компанії розповідають, що АТБ гарантує своїм працівникам підвищення кваліфікації, опанування нових професій і кар'єрне зростання. Компанія власним коштом забезпечує навчання та фахову підготовку кадрів у своїх навчальних центрах у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові. Сьогодні таке навчання є обов'язковим для адмінперсоналу – щорічно його проходять більш ніж 4 тисячі співробітників. 

Також в компанії обов’язковою є системна підтримка працівників, які опинилися у скрутних умовах, захворіли чи втратили близьких. В АТБ приймають на роботу працівників, які евакуювались  із тимчасово непідконтрольних територій або вимушено змінили місце проживання. Людина оформлюється звичайним переводом: зі збереженням відпустки, посади, робочого стажу тощо – та отримує реальну можливість одразу ж розпочати нове життя на новому місці, додали у пресслужбі.