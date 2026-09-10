Ощадбанк та ЄБА об’єднують бізнес навколо розбудови безбар’єрного середовища

Ощадбанк та Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) створюють спільний комітет з безбар’єрності. Про це оголосили під час третього щорічного форуму "Моя безбар’єрність. Вивчені уроки", ініційованого та організованого Ощадбанком за підтримки Visa та ЄБА. Комітет працюватиме на базі асоціації та об’єднає бізнес навколо практичних рішень і спільної адвокації змін у сфері безбар’єрності.

До складу ЄБА входить близько 1000 компаній, тож нова платформа має потенціал масштабувати практики безбар’єрності далеко за межі фінансового сектору.

Створення комітету є логічним продовженням масштабної програми Ощаду "Моя безбар'єрність" та новим етапом взаємодії банку та ЄБА. Сторони системно працюють над тим, щоб безбар’єрність стала усталеною суспільною нормою, а ринок праці та сфера послуг трансформувались відповідно до найкращих європейських стандартів.

Комітет зосередиться, зокрема, на таких напрямах:

Працевлаштування людей з інвалідністю та ветеранів – розробка дієвих програм адаптації робочих місць, реінтеграції демобілізованих військових та стимулювання бізнесу до створення інклюзивних команд. Доступність клієнтського середовища – масштабування досвіду побудови безбар’єрної інфраструктури (фізичної та цифрової) для забезпечення рівного доступу до товарів і послуг. Коректна комунікація – формування культури безбар’єрного спілкування, впровадження корпоративних стандартів та проведення тренінгів для персоналу компаній. Економічні та регуляторні рішення – розробка пропозицій до органів державної влади щодо вдосконалення законодавства та створення економічних стимулів для підприємств, які інвестують у безбар’єрність.

"Сприйняття безбар’єрності в бізнесі змінюється: сьогодні це вже не додаткова опція, а необхідна складова сучасного бізнесу – від продуктів і сервісів до робочого середовища та клієнтського досвіду. Водночас системна безбар’єрність потребує не лише зусиль окремих компаній, а й відповідної державної політики, законодавства та доступної інфраструктури. Європейська Бізнес Асоціація послідовно розвиває цю тему: досліджує, наскільки безбар’єрність інтегровано в діяльність бізнесу, визначає ключові виклики, проводить навчання та допомагає компаніям адаптувати кращі практики. І ми бачимо, що запит бізнесу на системні рішення постійно зростає", – зазначила Анна Дерев'янко, виконавча директорка ЄБА.

Виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко. Фото: пресслужба Ощадбанку

В Ощадбанку підкреслюють, що наступним кроком має стати масштабування напрацьованого досвіду за межі окремих компаній та спільна адвокація необхідних змін.

"Ощадбанк системно розвиває безбар’єрність у фінансовому секторі – від доступності сервісів до зміни підходів і корпоративної культури. Водночас ми вже ділимось цим досвідом із громадами по всій Україні. В межах спільної з радницею-уповноваженою Президента України Тетяною Ломакіною тренінгової програми "Безбар’єрність. Коректна комунікація" навчання вже пройшли близько 600 представників муніципалітетів, органів соціального захисту, комунальних підприємств.

Співпраця з ЄБА допоможе нам поділитись досвідом з широким бізнес-середовищем – об’єднати українські та міжнародні компанії, щоб разом обмінюватись практиками, напрацьовувати спільні рішення та адвокатувати необхідні зміни. Саме тому разом із нашими давніми партнерами – Європейською Бізнес Асоціацією – ми створюємо Інклюзивний комітет", – наголосив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Новий комітет працюватиме на базі ЄБА за активної експертної та практичної підтримки фахівців Ощаду й партнерів. До роботи платформи запрошуються представники українського та міжнародного бізнесу, громадські організації та експерти з безбар’єрності.