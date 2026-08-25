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Партнерство на 800 млн грн: UGB та Fozzy Group масштабують прямий імпорт за підтримки ЄБРР та МФК

Партнерство на 800 млн грн: UGB та Fozzy Group масштабують прямий імпорт за підтримки ЄБРР та МФК
Партнерство на 800 млн грн: UGB та Fozzy Group масштабують прямий імпорт за підтримки ЄБРР та МФК

UGB (Укргазбанк) посилює партнерство з Fozzy Group, майже втричі збільшивши ліміт на документарні операції для ТОВ "ФОЗЗІ КОММЕРЦ" – з 268 млн грн до 800 млн грн. Це рішення відкриває новий етап у забезпеченні українського ринку якісним та різноманітним імпортом.

Масштабування прямого імпорту та справедливі ціни

Новий ліміт у 800 млн грн дозволяє ритейлеру купувати закордонні товари напряму у виробників, оминаючи численних дистриб'юторів-посередників. Для споживачів це означає перш за все захист гаманця: відсутність посередницьких марж дає змогу утримувати оптимальну цінову політику на закордонну продукцію та пропонувати покупцям дійсно справедливі роздрібні ціни.

Більший асортимент та швидке реагування на попит

Завдяки залученню додаткового капіталу Fozzy Group суттєво розширює вибір товарів у своїх мережах. Українці отримають доступ до широкої лінійки улюблених світових брендів, а також до ексклюзивних продуктів власного імпорту, яких немає в інших магазинах. Окрім цього, прямі контракти дозволяють мережі миттєво реагувати на щоденний попит і швидко завозити самі ті позиції, які потрібні покупцям просто зараз.

Безперебійність постачань та стабільність на полицях

Завдяки інструментам торговельного фінансування ризики збоїв у доставці зведені до мінімуму. Для покупців це означає впевненість, що в магазинах завжди буде повний вибір як базових продуктів, так і товарів першої необхідності – без дефіциту чи пустих полиць.

Довіра міжнародних інституцій

Угода реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (МФК). Залучення таких партнерів підтверджує високу довіру світових фінансових інституцій до українського корпоративного сектору.

Сьогодні ритейл – це не просто про покупки, це про відчуття нормального життя та якість щоденного вибору українців. Збільшуючи ліміт торговельного фінансування до 800 млн грн, ми допомагаємо ритейлеру будувати стійкі прямі поставки з усього світу. Коли споживач бачить повні полиці та різноманітний асортимент за чесною ціною – це і є головний результат нашої співпраці.

Тетяна Парчевська, директорка департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу UGB (Укргазбанк)
Тетяна Парчевська, директорка департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу UGB (Укргазбанк)

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк". Ліцензія НБУ №123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків №183

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