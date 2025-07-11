Pawwer — арена для собак, що змінює культуру спорту в Україні

Pawwer — це перша в Україні спортивна арена для собак, яка вже стала культовим місцем для чотирилапих і їхніх господарів. Ми поспілкувалися з Катериною Осецькою, співавторкою простору, аби дізнатися, як виникла ідея створити Pawwer, що саме пропонує арена та які плани команда ставить перед собою.

Як усе починалося: натхнення з Європи

Колись я могла лише мріяти про таке місце для тренувань. Я обʼїздила багато країн Європи — тренінги, семінари, змагання, бо там дог-спорт дуже розвинений, а в нас все ще тільки починається. Так от, я дивилася взимку, в яких умовах європейські спортсмени готуються до змагань, і розуміла, що наразі вийти на високий рівень нашим спортсменам майже неможливо. Банально через відсутність простору для тренувань в негоду, наприклад, коли в тебе майже випадає тренувальний сезон.

В Європі дог-спорт розвинений, майже, умовно, в кожному селі є майданчики та криті приміщення для тренувань. Я відвідала Чехію, Німеччину, Австрію, Італію, Швейцарію. Метою було перейняти досвід, поспілкуватися з власниками та отримати їхні рекомендації, бо в будь-якій галузі є свої нюанси, а нам хотілося втілити нашу ідею якнайкраще, щоб було зручно, безпечно, комфортно і приємно тренуватися та зростати.

Що пропонує Pawwer сьогодні

Наразі ми пропонуємо групові й індивідуальні тренування з аджиліті та дог-фрізбі, ведемо напрям побутового послуху, щоб зробити життя людини та собаки комфортним в умовах міста. Також є класи з дог-фітнесу і — наша гордість — аквадоріжка для підтримки фізичної форми, витривалості та, звісно, реабілітації після травм, наприклад.

Хто може тренуватися у Pawwer?

Обмежень щодо порід взагалі немає. Єдиним обмеженням може бути фізичний стан песика. Все решта — то вже деталі тренінгу.

Рух — це життя. А у теплій воді — ще й безпечне

У Pawwer доступна професійна аквадоріжка — реабілітаційне обладнання, що працює за принципом “сухого” плавання. Тепла вода знижує навантаження на суглоби, створює опору та дозволяє собаці тренуватися навіть у найделікатніших станах. Це must-have не лише для відновлення після травм, а й для профілактики та підтримки форми.

Для спортивних собак — це розвиток сили, стабільності, симетрії рухів і швидке відновлення після змагань.

Для виставкових — робота над поставою, плавністю, легкістю ходи.

Для здорових собак — профілактика, активність у старшому віці, підтримка форми за зайвої ваги чи підготовка до походів.

Тренери, якими можна пишатися

Напрям аджиліті в нас очолює Анна Дикса — бронзова призерка Чемпіонату світу з аджиліті минулого року. До речі, це перша українська спортсменка, яка підняла наш прапор на змаганнях найвищого рівня.

Антон Заритала тренує новачків в групах і індивідуально. Він теж має високі результати та постійно проходить відбір до збірної, а це зараз непросто.

Фризбі, фітнес і акванапрям очолює Аня Чередніченко — дуже талановита спортсменка і тренерка. Цей спорт лише починає розвиватися в нашій країні, але Аня вже встигла взяти участь у міжнародних змаганнях і показала прекрасні результати: перше і друге місця відповідно. Наші тренери — справжні професіонали, якими ми пишаємося.

Про помилки у дог-спорті та правильний настрій

Одна з найпоширеніших помилок серед власників — це страх почати. Насправді достатньо зробити перший крок — далі тренер завжди підтримає й допоможе розібратися. Помилки роблять усі — і новачки, і досвідчені спортсмени. Це цілком нормально і є частиною навчального процесу.

Варто памʼятати, що собака, насамперед — це жива істота з індивідуальним характером і власними особливостями. Тому важливо налаштуватися на процес, не чекати миттєвих результатів і дозволити вашій парі рухатися у власному темпі. Найцінніше — це задоволення від спільно проведеного часу та покращення взаєморозуміння між собакою і людиною. Це і є головною перемогою.

Про безкоштовні тренування та мету проєкту

Тут все просто: ми хочемо популяризувати дог-спорт в Україні, відкрити для людей цей прекрасний світ — таким чином хтось захопиться новим хобі, а хтось піде далі та почне займатися професійно. Обидва варіанти супер, бо це справді здорове дозвілля, найкращий антистрес та задоволення.

Що далі?

Найближчим часом ми плануємо відкрити басейн для собак, де можна буде не просто поплавати, а зайнятися водними видами спорту — водним аджиліті і стрибками у воду. Це буде щось, вже не можу дочекатися!