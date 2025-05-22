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"Перший столичний хлібозавод" запускає нову лінію з виробництва тостового хліба з інноваційною технологією
Українська компанія "Перший столичний хлібозавод" (ПСХ), що входить до групи "Хлібні інвестиції", запустила сучасну автоматизовану лінію з виробництва тостового хліба. Уперше в Україні на підприємстві запроваджено технологію "чистого приміщення", що дозволяє суттєво подовжити термін реалізації хліба — до 30 днів.
"Ми пишаємося запуском цієї інноваційної лінії. Це не просто технологія — це новий стандарт якості українського хліба. Інвестиції у 4,5 млн євро — це наш внесок у розвиток харчової промисловості та доказ того, що ми впевнено інвестуємо в майбутнє", — зазначив Юрій Триндюк, CEO групи компаній "Хлібні інвестиції".
Лінія забезпечує повну автоматизацію виробництва — від замішування тіста до пакування готової продукції. Особливістю є вакуумна система тістозамішування, що гарантує стабільну якість, ніжну текстуру і відмінний смак — ідеально для тостів.
Під брендом "ЦАР ХЛІБ" буде представлено нову лінійку з чотирьох продуктів під назвою "Цей Тост".
У 2024 році загальні інвестиції в підприємства групи "Хлібні інвестиції" склали 12 млн євро.
Довідка
Група компаній "Хлібні інвестиції" — лідер за обсягом інвестицій серед хлібопекарських підприємств України.
До складу групи входять:
- ТОВ "Перший столичний хлібозавод"
- ТОВ "Chanta Mount"
- ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат"
- ТОВ "Бердичівський хлібозавод"
- ПрАТ "Теремно Хліб"
Основні бренди: ЦАР ХЛІБ, ТЕРЕМНО ХЛІБ, CHANTA, SUCREMA