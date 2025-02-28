Підтримка українських фермерів: стартувала реєстрація на отримання модульних зерносховищ

Міністерство аграрної політики та продовольства України продовжує підтримувати українських фермерів: розпочалася реєстрація на отримання модульних зерносховищ, що покликані покращити умови зберігання врожаю та зміцнити аграрний сектор країни.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Коваль наголосив, що аграрії щодня працюють, попри всі виклики. Проте війна зруйнувала значну частину елеваторів, а дефіцит сховищ став серйозною проблемою для зберігання врожаю.

Про програму

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) запускає нову програму підтримки фермерів, яка передбачає реєстрацію на отримання 615 модульних зерносховищ місткістю 1 000 тонн кожне.

Ця ініціатива сприятиме збереженню понад 600 тис. тонн зерна та мінімізації втрат після збору врожаю.

Хто може подати заявку:

Заявку можуть подати фермери, які обробляють від 200 до 1 000 гектарів офіційно зареєстрованих земель у таких областях, зокрема:

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Одеській;

Харківській;

Херсонській.

Щоб подати заявку, необхідно зареєструватися через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 19 березня 2025 року.

Деталі можна отримати за телефонами:

Контакт-центр ДАР: +38 044 339 9215.

Гаряча лінія ФАО: +38 099 090 7582, +38 068 318 0943.

Про українську агропродукцію

Нагадаємо, обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в Україні можуть збільшитися на 3% порівняно з 2024 роком. Однак цей показник все одно залишатиметься нижчим за довоєнні рівні.

У 2024 році в Україні було намолочено 71,4 млн тонн зернових та олійних культур, зібраних на площі 19,2 млн гектарів.

За підсумками року найбільш рентабельними культурами стали олійні. Рентабельність ріпаку наблизилась до 60%, сої — до 40%, а соняшнику — до 30%. Рентабельність пшениці зросла до 17%, а ячменю — до 25%. Водночас рентабельність вирощування кукурудзи зменшилась вдвічі і склала лише 11%.