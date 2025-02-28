Поддержка украинских фермеров: стартовала регистрация на получение модульных зернохранилищ

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины продолжает поддерживать украинских фермеров: началась регистрация на получение модульных зернохранилищ, призванных улучшить условия хранения урожая и укрепить аграрный сектор страны.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Коваль подчеркнул, что аграрии ежедневно работают, несмотря на все вызовы. Тем не менее, война разрушила значительную часть элеваторов, а дефицит хранилищ стал серьезной проблемой для хранения урожая.

О программе

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) запускает новую программу поддержки фермеров, которая предусматривает регистрацию на получение 615 модульных зернохранилищ вместимостью 1000 тонн каждое.

Эта инициатива будет способствовать сохранению более 600 тысяч. тонн зерна и минимизации потерь после сбора урожая.

Кто может подать заявку:

Заявку могут подать фермеры, которые возделывают от 200 до 1 000 гектаров официально зарегистрированных земель в таких областях, в частности:

Днепропетровской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Харьковской;

Херсонской.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться через Государственный аграрный реестр (ГАР) до 19 марта 2025 года.

Подробности можно получить по телефонам:

Контакт-центр ГАР: +38 044 339 9215.

Горячая линия ФАО: +38 099 090 7582 +38 068 318 0943.

Об украинской агропродукции

Напомним, объем производства валовой продукции сельского хозяйства в Украине может увеличиться на 3% по сравнению с 2024 годом. Однако этот показатель все равно будет оставаться ниже довоенных уровней.

В 2024 году в Украине было намолочено 71,4 млн. тонн зерновых и масличных культур, собранных на площади 19,2 млн. гектаров.

По итогам года наиболее рентабельными культурами стали масличные. Рентабельность рапса приблизилась к 60%, сои – к 40%, а подсолнечнику – к 30%. Рентабельность пшеницы возросла до 17%, а ячменя – до 25%. В то же время рентабельность выращивания кукурузы уменьшилась вдвое и составила всего 11%.