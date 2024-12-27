Пошук аптек та книгарень "єПідтримки" став простішим: запущено інтерактивну мапу

Українці можуть швидко та зручно знайти аптеки або книгарні, які приймають кошти з програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек". Для цього запущено інтерактивну мапу.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Мапа доступна за посиланням 1000.me.gov.ua

Як працює мапа

Інтерактивна мапа дозволяє знайти найближчі магазини, аптеки чи книгарні, які беруть участь у програмах. Вона постійно оновлюється та стає дедалі зручнішою для користувачів.

Для аптек

Перегляньте список аптек за посиланням 1000.me.gov.ua/perelik-aptek. До програми долучилися такі мережі, як Аптека АНЦ, Подорожник, Аптека 3і, Аптека 9-1-1, Аптека оптових цін, ОПТ Аптека, Аптека "Благодать", Аптека "Здрава", DiGi та Аптека "Бажаємо здоров’я".

Для книгарень

Шукайте найближчі книгарні за посиланням 1000.me.gov.ua/perelik-knyharen. Серед партнерів-книгарень — Readeat, Yakaboo, Книгарня Є, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, видавництва "Vivat", "РМ", "Фабула", "Астролябія", "Книголав", Видавництво Старого Лева, Book.ua, BookChef та інші.

Що можна придбати?

За кошти програм ви можете придбати ліки та медичні товари у відповідних аптеках, книги у партнерських книгарнях і видавництвах.

На мапах уже позначені філії та лікомати 4 найбільших аптечних мереж і 15 мереж книгарень. Перелік партнерів поступово розширюється, щоб охопити ще більше точок продажу.

"Тисяча від Зеленського"

Раніше повідомлялося, що 10 грудня українці почали отримувати виплати в межах програми "Зимова єПідтримка", більш відомої, як “тисяча Зеленського”. Перші перекази у розмірі тисячі гривень вже надходять на банківські картки громадян, які подали заяви на її отримання.

Зауважимо, частину коштів, передбачених на розвиток бізнесу та розмінування, буде спрямовано на підтримку людей у зимовий період.

Одноразова державна допомога у розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Все найголовніше про програму підтримки – в інфографіці Delo.ua.