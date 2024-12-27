Поиск аптек и книжных магазинов "єПідтримки" стал проще: запущена интерактивная карта

Украинцы могут быстро и удобно найти аптеки или книжные магазины, которые принимают средства из программ “Зимова єПідтримка” и "Национальный кэшбэк". Для этого запущена интерактивная карта.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Карта доступна по ссылке 1000.me.gov.ua

Как работает карта

Интерактивная карта позволяет найти ближайшие магазины, аптеки или книжные магазины, участвующие в программах. Она постоянно обновляется и становится все более удобной для пользователей.

Для аптек

Просмотрите список аптек по ссылке 1000.me.gov.ua/perelik-aptek. В программу присоединились такие сети, как Аптека АНЦ, Подорожник, Аптека 3i, Аптека 9-1-1, Аптека оптовых цен, ОПТ Аптека, Аптека "Благодать", Аптека "Здрава", DiGi и Аптека "Бажаємо здоров’я".

Для книжных магазинов

Ищите ближайшие книжные магазины по ссылке 1000.me.gov.ua/perelik-knyharen. Среди партнеров-книжных магазинов — Readeat, Yakaboo, Книжный магазин Е, Bukva, КМ-Букс, КСД, КнигоЛенд, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, издательства "Vivat", "РМ", "Фабула", " Астролябия", "Книголав", Издательство Старого Льва, Book.ua, BookChef и другие.

Что можно приобрести?

За средства приложений вы можете приобрести лекарства и медицинские товары в соответствующих аптеках, книги в партнерских книжных магазинах и издательствах.

На картах уже обозначены филиалы и ликоматы 4 крупнейших аптечных сетей и 15 сетей книжных магазинов. Список партнеров постепенно расширяется, чтобы охватить еще больше точек продаж.

"Тысяча от Зеленского"

Ранее сообщалось, что 10 декабря "украинцы начали получать выплаты в рамках программы "Зимова єПідтримка", более известной, как "тысяча Зеленского".

Заметим, часть средств, предусмотренных на развитие и разминирование бизнеса, будет направлена на поддержку людей в зимний период.

Единовременное государственное пособие в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, которые находятся на территории Украины, в том числе детям.