Психологія дизайну – як інтер’єр впливає на стан людини

На настрій, рівень енергії та психологічний стан людини впливають не тільки події з її особистого життя, а й оформлення житла. Продуманий інтер’єр допомагає знизити тривожність, формує певну атмосферу, в якій почуваєш себе комфортно. Про те, як досягти подібного ефекту, ми поговорили з засновником та керівником студії дизайну інтер’єру та ремонту BORISSTUDIO Нерсесом Саркісяном.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Ключові аспекти інтер’єру, що впливають на наше життя

Між дизайном інтер’єру і психологічним станом людини є безпосередній зв’язок. Саме тому в одних приміщеннях ми почуваємося розслаблено і в безпеці, а в інших відчуваємо стрес чи тривогу. На ментальний комфорт впливає практично все — від функціональності наповнення і палітри кольорів до дизайну меблів і декору.

Функціональність простору

"Для мене хороший інтер’єр — значно більше, ніж естетика. Окрім краси в ньому кожен елемент функціональний та працює на конкретні потреби замовника, забезпечуючи максимальний комфорт у повсякденному житті", — зазначає Нерсес.

Функціональність дизайну інтер’єру має одну особливість — вона практично непомітна. Наочний приклад — на ретельно спроєктованій кухні приємно готувати й просто проводити час. А от наявність незручних ручок на фасадах, недостатня місткість ящиків чи нестача розеток будуть постійно дратувати й стануть однією з причин дискомфорту.

Перевантажені простори не дають відпочити від візуального шуму, що оточує нас щодня. Щоб уникнути цього, краще використовувати лише необхідні для комфортного життя меблі, залишати між предметами наповнення вдосталь вільного місця для зручного пересування кімнатою. Відчуття відкритості та свободи допоможе знизити рівень стресу.

Палітра кольорів

Кольори, що нас оточують, викликають різні емоції. Деякі з них заспокоюють та сприяють релаксації, інші бадьорять чи допомагають сконцентруватися. Підбір колірної палітри має враховувати ці нюанси, будуватися на особистих вподобання мешканців та особливості кімнат.

Білий — колір, що викликає асоціації з легкістю та чистотою. Підійде для кімнат, які потребують візуального розширення.

Бежевий — формує почуття спокою та стабільності.

Сірий — допомагає розслабитися, забезпечує відчуття захищеності.

Синій — дарує відчуття безпеки, підвищує концентрацію та налаштовує на продуктивну роботу.

Зелений — сприймається як один з найкомфортніших кольорів, адже постійно зустрічається в природі.

Жовтий чи помаранчевий — дарують тепло, розвивають творчу енергію.

Матеріали та текстури

За словами Нерсеса у сучасному інтер’єрі велика увага приділяється тактильним відчуттям. Приємні на дотик поверхні допомагають знизити рівень гормону стресу, натомість провокуючи вивільнення гормонів щастя.

Природа — одне з головних джерел для відновлення сил та енергії, які потрібні для підтримки внутрішнього психологічного балансу. Саме тому в інтер’єрі завжди будуть актуальними натуральні матеріали та природні текстури, особливо камінь, дерево. Вони допомагають створити затишну та спокійну атмосферу, в якій людина зможе відпочити й набратися сил.

Освітлення

Неякісне освітлення негативно впливає не тільки на наш емоційний стан, а й на фізичне здоров’я. Воно може стати причиною перевтоми, мігрені, безсоння, знизити працездатність.

"Одна з головних помилок новачка — покладатися тільки на верхнє освітлення, через яке інтер'єр виглядає занадто просто. Я б рекомендував використовувати декілька сценаріїв освітлення, комбінуючи стельові світильники з бра, торшерами, вбудованою підсвіткою", — радить Нерсес.

Важлива не тільки кількість освітлювальних приладів, а й температура світла. Так для робочих зон чи інших місць, що потребують максимальної концентрації, підійде холодне світло. А для спалень та зон відпочинку — тепле розсіяне.

Форми

Чіткі геометричні форми та гострі кути в інтер’єрі часто викликають асоціацію з мінімалізмом, вони додають відчуття порядку та структурованості. Проте, краще за все врівноважити їх більш плавними та округлими лініями, що додають оформленню природну гармонію та затишок. Так лаконічну консоль чи шафу з прямокутними формами можна візуально збалансувати диваном з округлою спинкою, журнальним столиком з круглою чи овальною стільницею.

Практичні поради для створення гармонійного інтер’єру

Щоб інтер’єр викликав лише позитивні емоції, зверніть увагу на:

Комбінування різних фактур — так вдасться уникнути зайвої монотонності, зробити оформлення більш естетичним. Закриті системи зберігання — вони допомагають уникнути візуального шуму, підтримують відчуття чистоти та порядку. Природні відтінки — в їх оточенні людина почувається максимально комфортно, вони швидко не набридають і створюють приємну атмосферу. Кімнатні рослини — їх наявність допомагає знизити стрес, покращує мікроклімат. Акценти — додайте інтер'єру індивідуальності завдяки улюбленим картинам, особистим речам чи декору, що викликає приємні спогади.

Інтер’єр має значний вплив на психологічний стан людини. Гармонійне оформлення здатне підтримувати емоційне здоров’я, допомагати розслабитися або ж, навпаки, зарядити енергією.