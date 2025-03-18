RAU HR Conference 2025: як трансформується ринок праці в умовах великої війни

6 березня у КВЦ "Парковий" відбулася RAU HR Conference – ключова подія для HR-директорів, рекрутингових команд, топ-менеджерів та СЕО компаній роздрібної торгівлі. Центральною темою заходу стала трансформація ринку праці в умовах війни, а також виклики та стратегії залучення й утримання робочої сили.

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Головні теми та ключові спікери

У межах заходу відбулося кілька змістовних панельних дискусій та доповідей, присвячених поточному стану та перспективам ринку праці. Загалом на конференції виступили 23 спікери, серед яких:

Тетяна Бережна , перша заступниця міністра економіки України;

Дарина Марчак , перша заступниця міністра соціальної політики України;

Сергій Позняк , CEO FGK Financial Group, голова Асоціації підприємців-ветеранів;

Марина Калюжна , HRD Suziria Group;

Юлія Похолюк , керівниця департаменту розвитку ГО "Військова школа Боривітер";

Юлія Далібук , маркетинг-директорка robota.ua;

Яна Єрмакова , керівник напрямку аналітики Retail Association of Ukraine та інші.

Ключові виклики ринку праці

Серед головних питань, які обговорювалися на конференції:

Демографічна криза та зменшення кількості активного населення;

Важливість залучення жінок, ВПО, людей з інвалідністю до ринку праці;

Дефіцит кваліфікованих кадрів та необхідність перенавчання;

Новий Трудовий кодекс України як відповідь на сучасні виклики;

Інвестиції в персонал та корпоративні ініціативи для утримання працівників.

Аналітика ринку праці

За підсумками 2024 року, кількість вакансій у ритейлі зросла на 4% порівняно з довоєнним періодом. Однак кількість кандидатів, готових зайняти ці посади, суттєво скоротилася. На грудень 2024 року кількість активних резюме складала 129 032, тоді як на початку року цей показник був 163 149. Основними причинами плинності кадрів залишаються мобілізація, міграція, навантаження на працівників та заробітна плата.

Інвестиції в людей – пріоритет бізнесу

Учасники панельних дискусій наголошували, що утримання персоналу стає ключовою стратегією для компаній. Більше 40% бізнесів у 2024 році зосередили інвестиції на навчанні працівників, автоматизації процесів та розширенні географії продажів.

Аліна Кіптик, CEO Tasty Food Ltd, франчайзі KFC, зазначила, що мережа збільшила штат на 15%, а головною стратегією залишається автоматизація сервісу та залучення персоналу за цінностями компанії.

Наталя Байдик, HRD "Подорожник", розповіла, що їхня мережа відкрила 435 нових аптек у 2024 році, а 15% працівників – це студенти, яких компанія активно навчає.

Перспективи ринку праці

За прогнозами аналітиків, у 2025-2030 роках 39% професійних навичок трансформуються або стануть неактуальними, а 59% працівників потребуватимуть перенавчання. Роботодавці змінюватимуть підхід до рекрутингу, орієнтуючись не лише на освіту, а й на швидкість адаптації кандидатів до нових умов праці.

Благодійна ініціатива

Окрім обговорення професійних викликів, під час конференції відбувся благодійний збір на бойовий пікап для воїнів, які боронять Україну на Покровському напрямку. Збір організував проєкт "ГеройCar", який уже три роки передає автомобілі на передову.

Партнери заходу

RAU HR Conference 2025 відбулася за підтримки компаній: страхова компанія Ingo, благодійний проєкт "ГеройCar", міжнародне HR-агентство Lugera Ukraine, природна мінеральна вода "Крайна" та AI-платформа Sumisni.

Захід зібрав представників понад 120 компаній, серед яких KFC, Lacoste, Будинок іграшок, АНЦ, OKKO, Puma, Comfy, EVA, Novus, Foxtrot та багато інших.

RAU HR Conference вкотре підтвердила свій статус платформи для обміну досвідом та стратегічного планування змін у сфері HR. В умовах війни компанії продовжують адаптуватися до нових викликів, шукаючи шляхи ефективного залучення та утримання кадрів.