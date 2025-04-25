Рахунок врятованих життів солдат йде на тисячі: як працює підземний шпиталь ЗСУ від "Метінвесту" на лінії фронту

Україна першою у світі розмістила на глибині 6 метрів під землею передове хірургічне відділення, яке вже врятувало тисячі життів військових. Цей підземний медичний госпіталь площею в 500 кв. м лікарі називають "андеграундом" (від англ. underground – підпілля). Шпиталь цілком автономний і максимально втаємничений задля безпеки. А вже за кілька місяців кількість таких шпиталів збільшиться до трьох, пише Укрінформ.

"Шпиталь занурений на глибину 6 метрів, він ретельно вкритий декількома шарами лісу та ґрунту. Всередині є лабораторія, окремо побудована генераторна, каналізаційна система, є автономна свердловина. Це повністю автономний шпиталь", – вказують журналісти.

Як розповів виданню операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, компанія вклала в шпиталь 20 млн грн. З них 7 млн грн – вартість медичного обладнання і 13 млн – "бочки", внутрішнє облаштування і ліс, плюс будівельні роботи.

"Ми виконали земельні роботи, облаштування деревом, буріння скважини, приміщення під генератор. Зараз ми узгодили з Медичними силами план і сподіваємося в травні відкрити другий шпиталь на одному з напрямків, у червні – третій. Вони будуть трошки іншого формату. За погодженням із Медичними силами ми внесли деякі конструктивні зміни. Вони менші за розміром – 250 квадратних метрів і компактніші. Це також капітальна споруда, яка буде забезпечувати і безпеку для лікарів, і великі можливості щодо надання допомоги пораненим. Вартість шпиталів – від 12 до 15 млн грн кожен", – каже Мироненко, який курує власне сталеве виробництво "Метінвесту" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Наразі шпиталь обладнаний усім необхідним. Фото: Укрінформ

Інженери, залучені до розроблення проєкту, кажуть: конструкція витримує 120-ту міну, 80-ту міну, протитанкову міну. Також на неї скидали з дрона три фугаси з зарядом 8 кг тротилу кожен, і всередині не відбулося жодних змін.

"Наразі шпиталь обладнаний усім необхідним, він є еталоном. Усе те, що можна робити в міській лікарні в плані невідкладної хірургії, можна зробити тут. Спроможність шпиталю – до 200 пацієнтів на добу", – каже командир угрупування сил та засобів Медичних сил "Схід" ЗСУ Роман Кузів.

Олександр Мироненко зізнається, що був вражений, коли почув, скільком військовим вже врятували життя завдяки створеним умовам для повноцінної якісної роботи медиків – адже рахунок вже йде на тисячі.

Нагадаємо, за три роки війни компанія "Метінвест" Ріната Ахметова спрямувала понад 8,4 млрд грн на допомогу Україні, з яких 4,4 млрд грн пішли на підтримку захисників у межах проєкту "Сталевий фронт". Крім власного виробництва, "Метінвест" спрямовує ресурси на закупівлю обладнання, амуніції й техніки для фронту: військові отримали близько 7700 розвідувальних дрони, 2000 тепловізорів, 2000 одиниць високоточної оптики спостереження, 450 систем резервного живлення, 875 одиниць комунікаційного обладнання та 650 авто.

Також компанія передала армії 31 500 аптечок і турнікетів, а також спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні в співпраці з благодійним фондом PULSE понад 25 млн грн.