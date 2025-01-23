Революційна презентація Samsung Galaxy S25 Ultra: новий стандарт у світі технологій

22 січня 2025 року компанія Samsung провела довгоочікувану презентацію нового флагманського смартфону Samsung S25 Ultra і решти лінійки смартфонів серії S. Ця подія стала проривом у світі мобільних технологій, зібравши журналістів, блогерів та експертів у галузі технологій з усього світу.

Інноваційні характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra

Модель Samsung S25 Ultra вражає передовими технічними характеристиками та інноваційністю. Серед головних особливостей S25 Ultra, на яких було зроблено акцент під час презентації:

Дисплей: 6.9-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 3120 x 1440 пікселів, що забезпечує високу чіткість зображення. Процесор: новітній чіпсет Snapdragon 8 Elite гарантує високу продуктивність та енергоефективність. Оперативна пам'ять: 12 ГБ ОЗП. Вбудована пам’ять: варіанти флагмана з 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Камера: основна камера на 200 МП, також є 3 допоміжні камери: 50 МП ультра широка, 10 МП телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом і 50 МП телеоб'єктив із 5-кратним оптичним зумом і 100-кратним цифровим зумом. Акумулятор: ємність 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки. Операційна система: Android 15 з інтерфейсом One UI 7.0, який пропонує інтуїтивний та зручний користувацький досвід.

Дизайн та ергономіка

Дизайн Galaxy S25 Ultra втілює фірмові риси смартфонів серії Galaxy S. Завдяки елегантній та міцній титановій рамці, а також вбудованому S Pen, новий пристрій являє собою зразок ультрасучасного мінімалізму.

Смартфон буде доступним у кількох стильних кольорах: класичному чорному, сріблястому, сірому та блакитному кольорах. Такий вибір дозволяє кожному знайти пристрій, що відповідатиме особистим уподобанням.

Інтелектуальні функції та безпека

Інтелектуальні можливості та безпека

Samsung продовжує інтегрувати розумні технології у флагманську серію Galaxy S25, пропонуючи нові функції для персоналізації та безпеки користувачів. Зокрема:

Індивідуальні плани та аналітика протягом дня

Функція Now Brief допоможе вам краще організувати день, надаючи ранковий огляд важливих завдань та показників здоров'я. Ввечері ви зможете підбити підсумки своєї активності за день, отримавши детальний аналіз продуктивності.

Мобільна студія для запису звуку

Завдяки інструменту Audio Eraser, можна легко видаляти зайві фонові шуми з відео та аудіофайлів. Це дозволяє зробити записи чистими та професійними, з можливістю налаштування рівнів голосу, музики чи навколишнього шуму.

Персональний фітнес-помічник

Контролюйте фізичну активність і досягайте спортивних цілей за допомогою Показника життєвих сил, синхронізуючи дані з Galaxy Watch. Функція надає персональні рекомендації щодо режиму сну, фізичних навантажень та роботи серцево-судинної системи.

Надійний захист особистої інформації

Технологія Personal Data Engine обробляє ваші ключові дані та надає персоналізовані рекомендації. Усі дані надійно зашифровані та зберігаються у захищеному середовищі Knox Vault, гарантуючи їхню недоступність для сторонніх осіб.

Інноваційна якість зображення

Функція ProScaler дозволяє насолоджуватися контентом у високій роздільній здатності завдяки передовим алгоритмам AI-обробки. Вона автоматично покращує якість зображення, усуваючи необхідність ручного налаштування параметрів екрану.

Нові можливості Galaxy S25 Ultra роблять ваш пристрій ще розумнішим, безпечнішим і комфортнішим для щоденного використання.

Доступність та ціни

Samsung Galaxy S25 Ultra вже доступний до попереднього замовлення в Comfy, який є офіційним представником в Україні. Ціни варіюються в залежності від конфігурації пам’яті та кольору. Компанія Samsung гарантує оптимальне співвідношення ціни та якості для кожного покупця.