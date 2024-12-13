Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

Українська мережа супермаркетів VARUS та VARUS.UA першою серед українських ритейлерів повноцінно інтегрує модель Play2Earn у споживацький досвід. Ця ініціатива дозволяє клієнтам отримувати винагороди не тільки за покупки, але й за взаємодію з диджитальними платформами бренду.

Що таке Play2Earn

Модель Play2Earn (“грай, щоб заробляти”) та її підвид Tap2Earn спершу з'явились у криптосвіті. Піонерами у цьому напрямку стали Axie Infinity та інші проєкти ще понад 5 років тому, але у 2024 справжнім трендом стали “тапалки” на основі чат-ботів у Telegram. Це ігри з надзвичайно простою механікою: все, що вимагається від користувача — активно натискати на екран гаджета. Зароблені таким чином ігрові ресурси зазвичай можна потім конвертувати у реальні гроші.

“Тапалки” швидко стали вірусними, завдяки своїй простоті й відсутності обмежень. VARUS адаптував цю концепцію до ритейлу, створивши унікальну модель винагороди для своїх клієнтів.

Play2Earn у ритейлі: як та чому це працює

Традиційні програми лояльності винагороджують клієнтів за покупки. VARUS пішов далі, запровадивши бонуси за взаємодію з диджитальними платформами бренду, такими як мобільний додаток чи соціальні мережі. Сюди входять:

Активність у мобільному додатку (ігри, перегляд пропозицій, використання функцій).

Взаємодія в Telegram-каналах.

Залученість до цифрових активностей бренду.

Так VARUS демонструє, що лояльність клієнта не обмежується касовим чеком, а включає багатогранну взаємодію з брендом у цифровому просторі.

Ще одним форматом інтеграції моделі Play2Earn стала новорічна гра “Тапай сюди” від VARUS. Її механіка проста: користувачу потрібно якомога активніше тапати на персонажа, збираючи таким чином бонуси, які потім можна обміняти на призи. Гра доступна у мобільному застосунку VARUS.

Перед запуском Play2Earn мобільний додаток VARUS зазнав значного оновлення. Він став зручнішим для користувачів та отримав нові інтерактивні функції, що роблять покупки комфортнішими та вигіднішими. Гра інтегрована в додаток як частина цієї нової екосистеми, що дозволяє клієнтам заробляти "валюту" VARUS, яку вони можуть використовувати в мережі.

Чому Play2Earn — це майбутнє ритейл

“Завдяки впровадженню Play2Earn VARUS зміцнює свої позиції як цифрового лідера ритейлу. Компанія прагне скоротити шлях від інновацій до їхнього впровадження, створюючи унікальний клієнтський досвід. Це дозволяє VARUS трансформуватись з традиційного офлайн-ритейлера в омніканальну платформу, яка відповідає вимогам сучасного світу”, — розповідає Анна Луганська, директорка з маркетингу мережі супермаркетів VARUS.

Такий підхід має ряд переваг:

Клієнтоорієнтованість: клієнти отримують винагороду не лише за покупки, але й за участь у житті бренду. Інновації: VARUS демонструє, що ритейл може бути сучасним і цікавим для клієнтів завдяки технологіям. Екосистема лояльності: бренд вибудовує довготривалі відносини з клієнтами через омніканальну взаємодію.

“VARUS, на нашу думку, є одним з найпрогресивніших ритейлерів в Україні. Майже всі продовольчі ритейлери наразі декларують наміри диджиталізуватись і поєднувати офлайновий і онлайновий досвід. Проте фактичний рух в цьому напрямку вимагає організаційної спроможності, кваліфікованої команди та готовності інвестувати ресурси. У VARUS ми бачимо всі ці складники, й ми вражені швидкістю, з якою мережа впроваджує передовий досвід і нові цифрові технології”, — прокоментував Костянтин Мельников, CEO компанії NTI Loyalty що виступила партнером проєкту. NTI Loyalty займається інтеграцією передового диджитального досвіду в ритейл, зокрема криптотехнологій, гейміфікації.

Ініціатива VARUS з Play2Earn — це не лише новий крок у розвитку програми лояльності, а й важливий внесок у зміну парадигми ритейлу. Інновації та диджиталізація стають основою для створення вигідних і комфортних рішень для клієнтів.