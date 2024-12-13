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Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

Українська мережа супермаркетів VARUS та VARUS.UA першою серед українських ритейлерів повноцінно інтегрує модель Play2Earn у споживацький досвід. Ця ініціатива дозволяє клієнтам отримувати винагороди не тільки за покупки, але й за взаємодію з диджитальними платформами бренду. 

Що таке Play2Earn

Модель Play2Earn (“грай, щоб заробляти”) та її підвид Tap2Earn спершу з'явились у криптосвіті. Піонерами у цьому напрямку стали Axie Infinity та інші проєкти ще понад 5 років тому, але у 2024 справжнім трендом стали “тапалки” на основі чат-ботів у Telegram. Це ігри з надзвичайно простою механікою: все, що вимагається від користувача — активно натискати на екран гаджета. Зароблені таким чином ігрові ресурси зазвичай можна потім конвертувати у реальні гроші. 

“Тапалки” швидко стали вірусними, завдяки своїй простоті й відсутності обмежень. VARUS адаптував цю концепцію до ритейлу, створивши унікальну модель винагороди для своїх клієнтів.

Play2Earn у ритейлі: як та чому це працює

Традиційні програми лояльності винагороджують клієнтів за покупки. VARUS пішов далі, запровадивши бонуси за взаємодію з диджитальними платформами бренду, такими як мобільний додаток чи соціальні мережі. Сюди входять:

  • Активність у мобільному додатку (ігри, перегляд пропозицій, використання функцій).
  • Взаємодія в Telegram-каналах.
  • Залученість до цифрових активностей бренду.
Фото 2 — Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

Так VARUS демонструє, що лояльність клієнта не обмежується касовим чеком, а включає багатогранну взаємодію з брендом у цифровому просторі.

Ще одним форматом інтеграції моделі Play2Earn стала новорічна гра “Тапай сюди” від VARUS. Її механіка проста: користувачу потрібно якомога активніше тапати на персонажа, збираючи таким чином бонуси, які потім можна обміняти на призи. Гра доступна у мобільному застосунку VARUS

Фото 3 — Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

Перед запуском Play2Earn мобільний додаток VARUS зазнав значного оновлення. Він став зручнішим для користувачів та отримав нові інтерактивні функції, що роблять покупки комфортнішими та вигіднішими. Гра інтегрована в додаток як частина цієї нової екосистеми, що дозволяє клієнтам заробляти "валюту" VARUS, яку вони можуть використовувати в мережі.

Чому Play2Earn — це майбутнє ритейл

Фото 4 — Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

Завдяки впровадженню Play2Earn VARUS зміцнює свої позиції як цифрового лідера ритейлу. Компанія прагне скоротити шлях від інновацій до їхнього впровадження, створюючи унікальний клієнтський досвід. Це дозволяє VARUS трансформуватись з традиційного офлайн-ритейлера в омніканальну платформу, яка відповідає вимогам сучасного світу”, — розповідає Анна Луганська, директорка з маркетингу мережі супермаркетів VARUS.

Такий підхід має ряд переваг: 

  1. Клієнтоорієнтованість: клієнти отримують винагороду не лише за покупки, але й за участь у житті бренду.
  2. Інновації: VARUS демонструє, що ритейл може бути сучасним і цікавим для клієнтів завдяки технологіям.
  3. Екосистема лояльності: бренд вибудовує довготривалі відносини з клієнтами через омніканальну взаємодію.
Фото 5 — Революція в ритейлі: як VARUS міняє клієнтський досвід за допомогою Play2Earn

VARUS, на нашу думку, є одним з найпрогресивніших ритейлерів в Україні. Майже всі продовольчі ритейлери наразі декларують наміри диджиталізуватись і поєднувати офлайновий і онлайновий досвід. Проте фактичний рух в цьому напрямку вимагає організаційної спроможності, кваліфікованої команди та готовності інвестувати ресурси. У VARUS ми бачимо всі ці складники, й ми вражені швидкістю, з якою мережа впроваджує передовий досвід і нові цифрові технології”, — прокоментував Костянтин Мельников, CEO компанії NTI Loyalty що виступила партнером проєкту. NTI Loyalty займається інтеграцією передового диджитального досвіду в ритейл,  зокрема криптотехнологій, гейміфікації. 

Ініціатива VARUS з Play2Earn — це не лише новий крок у розвитку програми лояльності, а й важливий внесок у зміну парадигми ритейлу. Інновації та диджиталізація стають основою для створення вигідних і комфортних рішень для клієнтів. 