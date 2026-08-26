Sense Bank запустив пакети підписок на цифрові сервіси з можливістю заощаджувати

Sense Bank запустив у застосунку Sense SuperApp пакети підписок – сервіс, який об'єднує цифрові сервіси партнерів в одному банківському продукті. Клієнти можуть обрати один із трьох типів пакетів із фіксованою вартістю та сформувати власний набір сервісів, отримуючи вигоду порівняно з окремою оплатою таких сервісів.

Сервіси в пакетах розподілені на три категорії залежно від їхнього формату та цінності для користувача. Кожен із трьох типів пакетів передбачає певну кількість сервісів із кожної категорії та має фіксовану щомісячну вартість.

Після вибору пакета клієнт самостійно визначає, якими сервісами з доступного переліку хоче користуватися. Тому користувачі одного пакету можуть формувати різні набори відповідно до власних потреб та інтересів.

До пакетів входять цифрові сервіси для різних сфер повсякденного життя, зокрема пересування, покупок, розваг, навчання, розвитку, безпеки, спорту та сімейних потреб.

"Ми бачимо майбутнє банкінгу не лише у фінансових операціях. Людина не живе окремо у світі грошей, покупок, роботи, навчання чи відпочинку – це одне життя. Тому й банк має бути корисним у різних його ситуаціях. Розвиваючи цифрову екосистему на базі застосунку Sense SuperApp, ми хочемо об'єднувати навколо клієнта саме ті сервіси, які відповідають його реальним потребам. Пакети підписок – крок до моделі, у якій клієнт може обирати потрібні сервіси та отримувати від них додаткову вигоду", – зазначила Юлія Тур, керівниця напряму роздрібного бізнесу Sense Bank.

Пакети підписок стали новим елементом програми лояльності Sense Bank. Вони доповнюють традиційні механіки винагороди – кешбек, бонуси та знижки – можливістю отримувати доступ до цифрових сервісів на вигідних умовах.

АТ "Сенс Банк". У Державному реєстрі банків №158. Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 р.