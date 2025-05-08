ШІ у комунікаціях: авторське право, контроль алгоритмів та ризики

На тлі стрімкої технологічної трансформації, яка захоплює медіа, бізнес і освіту, питання меж між людською креативністю та машинною ефективністю стає визначальним. У дискусії "ШІ у комунікаціях бізнесу та PR. У чому переваги та де криються приховані загрози", організованій виданням "Комерсант український" взяли участь лідери з різних сфер — від корпоративних комунікацій і маркетингу до юриспруденції й журналістики.

Олег Давиденко, директор з корпоративних комунікацій Групи Метінвест поділився практичним досвідом використання ШІ в роботі PR-фахівців.

"Ми поділяємо роботу на фронтенд — тексти, графіка, візуал, і бекенд — аналіз даних, автоматизація. ШІ вже допомагає, але не замінює. Якість залишається за людьми".

Натомість ШІ відкриває нові можливості, наприклад, у створенні user-generated content.

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та ексміністр розвитку економіки, розповів про освітні експерименти з використанням ШІ та зауважив, що новий інструмент потенційно зруйнує традиційну вищу освіту.

За його словами, ШІ також змінив підхід до персонального PR.

"Ми отримуємо 690 мільйонів переглядів на рік завдяки структурованій роботі з даними. Щодня отримую аналітичні дайджести і обираю, які теми рухати далі — все через AI", – каже Милованов.

Альона Капліна, PR&comms менеджерка мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ, акцентувала увагу на ризиках неконтрольованого використання ШІ співробітниками та закликала бізнес створювати внутрішні етичні кодекси та корпоративні політики для безпечного використання ШІ.

З іншого боку, Віталій Іванов, Head of Retention Marketing в Netpeak Agency, представив приклади ефективного використання ШІ в маркетингу:

“Чат-бот на базі ChatGPT дозволяє не лише спростити взаємодію з клієнтами, а й зробити її персоналізованою і контекстною. Це економія часу і підвищення ефективності”.

Дмитро Самолюк, Head of Digital медіагрупи “Ми – Україна”, звернув увагу на проблему зниження видимості контенту, створеного за допомогою ШІ, на платформах YouTube і Google.

Юлія Мальцева, Senior PR Specialist у компанії SoftServe, поділилася практичним досвідом впровадження штучного інтелекту (ШІ) в роботу ІТ-компанії.

“Використання ШІ може підвищити продуктивність в розробницьких командах на 45%. Наприклад, ШІ-асистентка SOFI, з допомогою якої час на пошук потрібних документів зменшився на 66,7%”, — розповідає Юлія Мальцева.

Олена Дерев’янко, доктор економічних наук і віце-президент Української PR-Ліги, закликає не драматизувати вплив ШІ на креативну індустрію. На її думку, це не революція, а логічне продовження технологічного розвитку, подібно до появи комп’ютерів чи електронної пошти.

“Штучний інтелект не є суб’єктом — це інструмент, яким би розумним він не був. Ми його інтегруємо у процеси, але вимагаємо, щоб його слідів не було видно”, — розповіла вона.

Дмитро Палющенко, керівник практики супроводу бізнесу юридичної компанії Juscutum звернув увагу на правовий статус контенту, створеного ШІ. Сьогодні, за українським законодавством, такий контент не може бути об’єктом класичного авторського права.

Він радить звертати увагу на політики використання AI-сервісів.

“Ми готуємо ШІ, а не він нас”, - зауважив Микола Підвезяний, головний редактор “Главкома”. Він наголошує, що медіа повинні мати політику щодо ШІ та застеріг, що вже зараз деякі ЗМІ послуговуються ШІ як джерелом, що може призвести до масових маніпуляцій.

Штучний інтелект вже сьогодні не просто допомагає — він змінює саму структуру професій і медіа. Про це заявив ШІ-ентузіаст, автор книги "ChatGPT, DALL·E, Midjourney: Як генеративний штучний інтелект змінює світ" Олександр Краковецький.

“Сьогодні ми живемо в епоху AI-assistant, але вже завтра — це буде AI-first”, — наголосив Краковецький.

Він зауважив, що нові моделі ШІ демонструють стрімкий прогрес за багатьма критеріями.

“На одному з бенчмарків за чотири місяці точність виросла з 13% до 83%. Ми просто не встигаємо вигадувати нові способи оцінки прогресу”, — зазначив він.

Микола Корчага, виконавчий продюсер “Апострофа”, зосередився на необхідності регуляції:

“Без законодавчого врегулювання нічого не буде. Контент, згенерований ШІ, має маркуватися”.

Він також виступив за створення системи метаданих та блокчейн-трекінгу для підтвердження достовірності контенту.

Світлана Шереметьєва-Турчин, заступниця гендиректора "РБК-Україна", висловила занепокоєння.

“Тут більше бачу загроз, ніж допомоги. AI видає структуровану відповідь одразу, і людина часто навіть не переходить на сайти. Це означає менше переглядів, менше реклами, менше доходів, скорочення редакцій – і це тільки початок ланцюжка”, — зазначає Світлана Шереметьєва-Турчин.

Проблема, на її думку, не лише у втраті трафіку, а й у якості контенту. Відповіді AI — це вирвані з контексту уривки.

Головна редакторка Комерсанту українського Оксана Щербак говорить про необхідність критичного мислення у використанні AI.

“Штучний інтелект – це лише інструмент. Без людського втручання, без журналістського досвіду — текст виходить мертвим”, — переконана Оксана Щербак.

Вона підкреслює, що навіть коли AI імітує живий текст, його шаблонність і клішованість видають машину. У нього є стиль, і з часом усе звучить однаково — незалежно від теми.