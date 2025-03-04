Смартфони серії Xiaomi 15 зі Snapdragon®8 Elite та оптикою Leica – вже в Алло від 36 999 гривень

Алло розпочинає продаж преміальних смартфонів Xiaomi 15 та Xiaomi 15 Ultra з оптикою Leica Summilux та іншими унікальними характеристиками. Моделі продовжують традиції професійної мобільної зйомки, а також пропонують новий досвід кожному користувачу, працюючи на потужній мобільній платформі Snapdragon® 8 Elite. Новинки щойно презентували в Барселоні, а їх вже можна придбати в Україні на allo.ua та в застосунку Алло з вигодою до 8 000 гривень до 10 березня.

Xiaomi 15: флагманський досвід у компактній формі

Xiaomi 15 (12+256 ГБ, 12+512 ГБ) пропонує захоплюючий перегляд завдяки 6,36” CrystalRes-AMOLED-екрану з тонкою рамкою, частотою оновлення 1-120 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт, захищеному склом Xiaomi Shield Glass. Новинка неймовірно продуктивна, адже працює на базі мобільної платформи Snapdragon®8 Elite. Ємна батарея на 5240 мА•год забезпечує тривалу роботу впродовж дня: повної зарядки вистачить на 25 годин перегляду відео. А відновити заряд можна дуже швидко завдяки підтримці дротової гіперзарядки потужністю 90 Вт та бездротової – 50 Вт. Професійна якість фото та відео досягається завдяки об’єктивам Leica. Система камер складається з трьох 50 Мп модулів: основної камери з матрицею Light Fusion 900, ультраширококутної та телефотокамери з рухомими лінзами, що дає змогу сфокусуватися на відстанях, недоступних для звичайних телефотокамер, тож можна фотографувати та знімати відео за будь-яких умов. А якісні селфі та чудове зображення під час онлайн-спілкування забезпечить 32 Мп фронтальна камера.

Xiaomi 15 працює під керуванням нової операційної системи Xiaomi HyperOS 2 та пропонує корисні АІ-функції для зручного щоденного користування. Вартість новинки – 36 999 та 39 999 гривень залежно від конфігурації, а доступна вона в чорному, зеленому та білому кольорах.

Xiaomi 15 Ultra: вершина фотомистецтва

Xiaomi 15 Ultra (16+512 ГБ, 16 ГБ+1 ТБ) пропонує неймовірний досвід перегляду та взаємодії завдяки 6,73” AMOLED-дисплею з роздільною здатністю WQHD+, динамічною частотою оновлення 1-120 Гц та піковою яскравістю 3200 ніт, підтримці Dolby Vision і HDR10+. Дисплей захищений Xiaomi Shield Glass 2.0.

Флагманський чип Snapdragon® 8 Elite в парі з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X забезпечить виконання складних завдань. Нова квадрокамера Leica – це три 50-мегапіксельні об’єктиви (основний з надвеликим 1" сенсором, ультраширококутний та телефото з рухомими лінзами) та новітня 200 Мп ультрателефотокамера, що має еквівалентну фокусну відстань 100 мм. Також є 32 Мп фронтальна камера для вражаючих селфі. Тривалий час автономної роботи Xiaomi 15 Ultra забезпечує батарея ємністю 5410 мА•год. Модель підтримує дротову гіперзарядку 90 Вт та бездротову – на 80 Вт.

Придбати Xiaomi 15 Ultra можна за ціною від 54 999 гривень. Наразі доступні моделі у білому та срібному кольорах. Доповнить новинку Photography Kit, який продається окремо. Він допоможе максимально розкрити можливості фотографування, перетворюючи смартфон на справжнісінький фотоапарат.

Крім того, завдяки захисту за стандартом ІР68 корпуси обох новинок повністю захищено від пилу, вони можуть витримати занурення у прісну воду до 30 хвилин. Завдяки підтримці технології Wet Touch працювати з новинками можна навіть із мокрими пальцями, а новий ультразвуковий датчик відбитків пальців забезпечить швидке й безпечне розблокування смартфона. Спеціальні AI-функції новинок – розпізнавання голосу, субтитри, креативний асистент, обробка світлин та відео тощо – виводять на новий рівень щоденний досвід користування, значно полегшуючи його.

Смартфони серії Xiaomi 15 можна оглянути дистанційно завдяки унікальному сервісу відеоконсультацій з 10:00 до 20:00, відповідна кнопка знаходиться на картці товару. Експерт Алло продемонструє пристрій, що зацікавив, та розповість про його основні характеристики та переваги.

Смартфони завезено офіційно, вони мають гарантію виробника 24 місяці. Приємним бонусом при покупці новинок стане доступ до YouTube Premium впродовж 3 місяців, а також додаткова гарантія на захист екрана. Покупці можуть отримати кешбек за програмою лояльності Алло Гроші, завдяки чому наступні покупки стануть ще вигіднішими. Також під час однієї покупки можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та національною Fishka, тобто купити товар з подвійною вигодою. За потреби можна оформити кредит на покупку або оплатити її частинами.

Алло – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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