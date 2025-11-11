СПРАВЖНІ – конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд Україна 2025

10 грудня у Києві відбудеться знакова подія для CEO та HR – СПРАВЖНІ, конференція та церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2025.

Як завжди, Премія HR-бренд збирає найкращих експертів в галузі управління людським капіталом, репутацією та іміджем компаній як роботодавців. І цього року вже 15 сезон як Премія HR-бренд відзначає кращих роботодавців України.

Конференція Премії СПРАВЖНІ відбудеться на ТОП локації в самому серці столиці.

СПРАВЖНІ – це:

500+ учасників;

30+ виступів топ-експертів від HR, бізнесу, держави;

головна та експертна сцени;

Панельні дискусії СЕО, HRD, представників держави-бізнесу-NGO;

благодійний аукціон;

8+ годин контенту та нетворкінг цілий день;

нагородження переможців у 15+ номінаціях;

подарунки та розіграші від партнерів;

вечірній фуршет та виступ зіркової гості.

Спікери конференції – СЕО компаній, СМО та HRD, експерти та лідери думок, члени Журі Премії HR-бренд.

Ця подія – масштабна платформа для обміну досвідом, рішеннями, які допомагають бізнесу залишатися стійким і людиноцентричним в умовах нових реалій України. Це справжнє місце сенсів, сили та впливу.

У програмі конференції СПРАВЖНІ:

Майбутнє ринку праці: демографічні сценарії і план дій.

Переосмислення цінностей і sense-making.

ШІ, аналітика даних і цифрові платформи.

Розбудова культури інклюзивності.

Взаємодія бізнесу і культури. Як налагодити діалог і об'єднати зусилля заради України.

Переосмислення велбінгу.

Робота з ветеранами і ветеранками.

Бренд роботодавця як актив. Амбасадори бренду і сила ком’юніті.

Ввечері відбудеться виступ зіркової гості та церемонія нагородження переможців: яскраво, масштабно та надихаюче.

Організатори подбали про безпеку відвідувачів, тож конференція буде продовжуватись у безпечному місці з підземною сценою.

СПРАВЖНІ – це ті, хто формують нову культуру роботи, де люди – цінність. Це про чесність, людяність, глибину та стратегічний вплив. Розширюємо коло справжніх, щоб надихнути одне одного, формувати разом нову культуру роботи і майбутнє України.

Долучитися до події можна у двох форматах: офлайн або онлайн. Квитки вже у продажу, а ціни «рання пташка» діятимуть до 10 листопада включно.

