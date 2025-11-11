- Тип
СПРАВЖНІ – конференція та церемонія нагородження Премії HR-бренд Україна 2025
10 грудня у Києві відбудеться знакова подія для CEO та HR – СПРАВЖНІ, конференція та церемонія нагородження переможців Премії HR-бренд Україна 2025.
Як завжди, Премія HR-бренд збирає найкращих експертів в галузі управління людським капіталом, репутацією та іміджем компаній як роботодавців. І цього року вже 15 сезон як Премія HR-бренд відзначає кращих роботодавців України.
Конференція Премії СПРАВЖНІ відбудеться на ТОП локації в самому серці столиці.
СПРАВЖНІ – це:
- 500+ учасників;
- 30+ виступів топ-експертів від HR, бізнесу, держави;
- головна та експертна сцени;
- Панельні дискусії СЕО, HRD, представників держави-бізнесу-NGO;
- благодійний аукціон;
- 8+ годин контенту та нетворкінг цілий день;
- нагородження переможців у 15+ номінаціях;
- подарунки та розіграші від партнерів;
- вечірній фуршет та виступ зіркової гості.
Спікери конференції – СЕО компаній, СМО та HRD, експерти та лідери думок, члени Журі Премії HR-бренд.
Ця подія – масштабна платформа для обміну досвідом, рішеннями, які допомагають бізнесу залишатися стійким і людиноцентричним в умовах нових реалій України. Це справжнє місце сенсів, сили та впливу.
У програмі конференції СПРАВЖНІ:
- Майбутнє ринку праці: демографічні сценарії і план дій.
- Переосмислення цінностей і sense-making.
- ШІ, аналітика даних і цифрові платформи.
- Розбудова культури інклюзивності.
- Взаємодія бізнесу і культури. Як налагодити діалог і об'єднати зусилля заради України.
- Переосмислення велбінгу.
- Робота з ветеранами і ветеранками.
- Бренд роботодавця як актив. Амбасадори бренду і сила ком’юніті.
Ввечері відбудеться виступ зіркової гості та церемонія нагородження переможців: яскраво, масштабно та надихаюче.
Організатори подбали про безпеку відвідувачів, тож конференція буде продовжуватись у безпечному місці з підземною сценою.
СПРАВЖНІ – це ті, хто формують нову культуру роботи, де люди – цінність. Це про чесність, людяність, глибину та стратегічний вплив. Розширюємо коло справжніх, щоб надихнути одне одного, формувати разом нову культуру роботи і майбутнє України.
Долучитися до події можна у двох форматах: офлайн або онлайн. Квитки вже у продажу, а ціни «рання пташка» діятимуть до 10 листопада включно.
Партнери Премії HR-бренд Україна 2025:
Генеральний партнер – OLX Робота
Генеральний медіа-партнер – Starlight Media
Титульний партнер – Група Нафтогаз
Головний HR-партнер – Smart Solutions
Партнер – компанія SUN ONE
Офіційний страховий партнер – INGO
Експертний партнер – SharksCode
Партнер із аутсорсингу персоналу – Fillin Ukraine
Івент-партнер – Arena
CS Партнер – компанія Vitmark Благодійний партнер – БФ "Благомай"
Незалежний експерт з підрахунку голосів – PwC
Інформаційні партнери: ICTV, ЕВА, EBC, бізнес-школа MIM, Hurma, HRD Club, kmbs, Womo, delo.ua, dsnews, Happy Monday.