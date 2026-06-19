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Укрексімбанк виставив на повторний аукціон права вимоги за кредитними зобов’язаннями автохолдингу
Укрексімбанк 24 червня 2026 року проведе повторний аукціон із продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями групи компаній, що здійснюють діяльність у сфері автомобільного бізнесу в Україні. Згідно з умовами електронного аукціону, мінімальна ціна продажу знижена з 716,5 млн грн до 440,62 млн грн, що становить близько 39%.
Продаж відбудеться на платформі Prozorro.Продажі у форматі гібридного голландського аукціону. Лот виставляється повторно після попереднього етапу торгів.
До складу лота входять права вимоги за зобов’язаннями групи компаній, що працює в автомобільному бізнесі, зокрема в сегментах імпорту і дистрибуції авто, роздрібного продажу нових і вживаних транспортних засобів, сервісного обслуговування та торгівлею запасними частинами. Також до периметра входять компанії, що здійснюють діяльність у суміжних сферах, зокрема: страхування, лізинг, кредитування, інвестиції, будівництво, транспортні та митно-брокерські послуги.
Права вимоги забезпечені комерційною нерухомістю, земельними ділянками, рухомим майном, корпоративними правами та фінансовими поруками. Серед ключових активів — майновий комплекс у селі Гора Київської області, земельні ділянки площею понад 7 га, автосалони та сервісні центри площею 18 726,8 кв. м, митно-вантажний комплекс у Макарівському районі, автомобільний комплекс у Києві площею 3 319,7 кв. м, а також комерційна нерухомість у Запоріжжі.
Банк пропонує потенційним інвесторам доступ до матеріалів і процедури due diligence, написавши листа на пошту – [email protected].
Інформація оприлюднена відповідно до умов проведення аукціону на платформі Prozorro/Продажі.