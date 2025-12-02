Свято науки у Києві. Премія L’Oréal – UNESCO всьоме відзначила трьох видатних українських науковиць

26 листопада у Київському національному академічному театрі оперети відбулася урочиста церемонія нагородження лауреаток премії L’Oréal – UNESCO "Для жінок у науці". Цьогорічна подія зібрала наукову спільноту, представників влади, дипломатичного корпусу та лідерів думок, підкреслюючи значущість дослідницького шляху та роль жінок у науці.

Премія L’Oréal – UNESCO "Для жінок у науці" — це партнерська ініціатива фундації L’Oréal та міжнародної організації UNESCO, що успішно діє у світі з 1998 року та в Україні з 2018-го. Її головна мета — збільшити кількість жінок у науці, заохочуючи молодих науковиць до розвитку власних проєктів та підтримуючи їхню важливу роль у галузях STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Тріумф українських науковиць: лауреатки премії 2025 року

Тетяна Думич , кандидатка біологічних наук, доцентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

, кандидатка біологічних наук, доцентка Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Маргарита Скиба , докторка технічних наук, професорка Українського державного університету науки і технологій.

, докторка технічних наук, професорка Українського державного університету науки і технологій. Ольга Капуш, кандидатка хімічних наук, старша дослідниця Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

Тетяна Думич

Маргарита Скиба

Ольга Капуш

Важливість підтримки жінок у науці

Церемонія нагородження стала важливою платформою для обговорення ролі жінок у науці та необхідності підтримки її потенціалу в Україні. Важливість цих питань підкреслила К’яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні, зазначивши, що "в усьому світі лише третина жінок визнаються науковицями у науковому товаристві". Цей значний гендерний дисбаланс, що зберігається на міжнародному рівні, є одним із головних викликів, який прагне вирішити премія L’Oréal – UNESCO, створюючи рівні умови для жінок-науковиць по всьому світу.

К’яра Децці Бардескі

Міжнародну підтримку ініціативі висловив Гаель Весьєр, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні. Він підкреслив, що Франція пишається бути частиною цієї глобальної програми, яка підтримує жінок у науці, відзначаючи неймовірну стійкість та відданість українських науковиць.

Гаель Весьєр

Альона Банніцина, генеральна директорка L’Oréal Україна, наголосила, що ініціатива "Для жінок у науці" посідає особливе місце у серці компанії L’Oréal, адже наука глибоко вкорінена в її ідентичність. Вона підкреслила не лише історичний зв’язок L’Oréal з наукою, але й сучасну місію компанії: "Цей вечір — святкування видатних жінок, які присвятили своє життя пізнанню. Їхня відданість науці, талант та прагнення покращити світ викликають повагу та захоплення. Ми в L’Oréal віримо, що зараз, під час війни, світ потребує науки як ніколи, а наука потребує таких блискучих жінок, як ви". Пані Банніцина також додала, що компанія прагне висвітлити досягнення жінок у науці та заохотити більше молодих дівчат обирати наукову кар’єру.

Альона Банніцина

Денис Курбатов, заступник міністра освіти і науки України, підкреслив ключову роль державної підтримки: "Підтримка жінок у науці є одним з пріоритетів нашої державної політики. Ми не лише працюємо над створенням сприятливих умов для розвитку наукових кар’єр, але й запускаємо першу R&D-програму, яка залучатиме державу та бізнес до розвитку науки та інновацій". Він додав, що це дозволить кожній талановитій жінці реалізувати свій потенціал і зробити свій внесок у розвиток української та світової науки.

Денис Курбатов

Погляд у майбутнє

Премія L’Oréal – UNESCO "Для жінок у науці" є не лише відзнакою наукових досягнень, але й потужним стимулом для подальшого розвитку. Вона підкреслює непохитну віру в потенціал української науки та її жінок, які, попри всі виклики, продовжують творити майбутнє, демонструючи стійкість, талант та інноваційність. Ця програма є життєво важливою для забезпечення рівних можливостей та створення сприятливого середовища для всіх, хто прагне змінити світ за допомогою знань.