Технологічна війна в 4 головних доменах – фокус Defense Tech Innovations Forum 2025

18–19 лютого 2025 року Brave1 організовує Defense Tech Innovations Forum 2025, присвячений оборонним інноваціям, які формуватимуть майбутнє військової справи в Україні та світі.

Форум збере українських та іноземних виробників, інвесторів, представників інноваційних оборонних агенцій з країн-партнерів й експертів у сфері оборонних технологій.

Форум репрезентує 4 домени, у яких відбуваються ключові defense tech-революції сьогодення – Повітря, Земля, Вода та Космос.

Повітря. Провідні експерти, військові та розробники розкажуть, якою повинна бути протиповітряна оборона майбутнього, щоб адекватно реагувати на атаки дронів, крилатих і балістичних ракет, а також гіперзвукової зброї. Ідеться, зокрема, про використання таких новітніх технологій, як лазери для збиття дронів, а також використання дронів-перехоплювачів для нейтралізації ворожих БпЛА.

Земля. Майбутнє сучасної війни – за роботизацією. Уже сьогодні роботи стають реальністю бойових дій, виконуючи логістичні та медевакуаційні функції, мінуючи та розміновуючи території, а також завдаваючи ураження противнику. У межах цього домену дискусії будуть сконцентровані навколо наземних роботизованих комплексів та їх автономності на полі бою.

Вода. Українські водні дрони повністю змінили правила війни в морі. Великий традиційний флот вартістю мільярди доларів тепер успішно вражається безекіпажними катерами, які коштують у сотні разів менше. Так, учасники форуму дізнаються більше про успіхи українських розробників водних дронів та зможуть пересвідчитися, як ця технологічна революція на морі вже змінює підходи до військової справи.

Космос. Експерти та розробники обговорюватимуть космічний простір як середовище сучасної війни. Зокрема, зосередимося на тому, як стартапам потрапити в цю високотехнологічну сферу, а також на рішеннях, яких найбільше потребує Україна

У межах кожного із цих тематичних блоків українські розробники з найперспективнішими та цікавими рішеннями запітчать свої розробки перед учасниками заходу.

Щоб взяти участь у Defense Tech Innovations Forum 2025, необхідно зареєструватися за посиланням.

Не зволікайте й реєструйтеся на головну defense tech-подію 2025 року!

Brave1 – український кластер оборонних інновацій, створений для розвитку найкращих технологічних рішень, які забезпечать перевагу України на полі бою та в тилу. На сьогодні на платформі кластера зареєстровано понад 3 300 розробок від більш ніж 1 500 виробників. За півтора року роботи Brave1 надав понад 400 грантів на загальну суму більш ніж $30 млн і сприяв залученню понад $40 млн у 2024 році, що у вісім разів більше, ніж у 2023 році.