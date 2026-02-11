Запланована подія 2

Дата публікації

Total Experience – ваша інвестиція у прибуток і стійкість бізнесу 2026

Total Experience – ваша інвестиція у прибуток і стійкість бізнесу 2026
Total Experience – ваша інвестиція у прибуток і стійкість бізнесу 2026

Клієнтський досвід більше не працює як "окрема функція". У 2026 році він стає Total Experience – цілісним підходом, який об’єднує клієнтський досвід з досвідом бренду та співробітника, автоматизацію та користувацький досвід в одну керовану систему.

Це відповідь бізнесу на нову реальність: не наздоганяти клієнта, а передбачати його потреби, зменшувати тертя на ключових етапах взаємодії й формувати попит через продуманий досвід. Керований досвід забезпечує зростання лояльності, повторні продажі та маржинальність.

Саме цій трансформації присвячена ювілейна 20’ CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE з лейтмотивом ЗРІЛА CX-СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ від KA Group – команди, що вже 13 років поспіль створює бізнес-заходи стратегічного рівня, які формують нові правила гри для лідерів бізнесу.

Якщо ви відповідаєте за клієнтський досвід, бренд, цифрові рішення або ефективність команд, зафіксуйте цю дату:

26 лютого – 20’ CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE – єдина в Україні міжгалузева конференція для лідерів, які розвивають зрілий і людяний клієнтський досвід як систему управління.

Цю подію варто відвідати, якщо ви:

  • хочете перетворювати зміни попиту на ефективні CX-рішення; 
  • прагнете зробити бренд-обіцянку керованою та вимірюваною (CX + BX);
  • плануєте впроваджувати AI та автоматизацію без хаосу в процесах і командах (CX + AI); 
  • шукаєте способи зменшити втому команд, зберігаючи якість сервісу (CX + EX);
  • прагнете створити безшовний омніканальний користувацький та цифровий досвід (CX + UX/DX); 
  • бажаєте дізнатися як CEO має керувати CX; 
  • готові до практичної роботи з реальними бізнес-викликами.

Спікери конференції:

  • Сергій Ноздрачов, сертифікований експерт Gullup з розвитку талантів та залучення команд, викладач KMBS; 
  • Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Prjctr AI Lab;
  • Юрій Гладкий, засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape;
  • Дмитро Карпіловський, full-time Інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб; 
  • Ярослав Заблоцький, професор, засновник мережі клінік ТМ "Клініка Заблоцького"; 
  • Олена Цисар, міжнародна експертка зі стратегічного розвитку клієнтського досвіду (CX); 
  • Оксана Марусич, сертифікована бізнес-тренерка, коуч ICF, експертка із сервісу та клієнтського досвіду; 
  • Марина Березюк, бізнес-психологиня, незалежна консультантка з клієнтського сервісу; 
  • Катерина Ільченко, засновниця першої в Україні нейромаркетингової агенції Neuro-knowledge; 
  • Катерина Небесна, керівниця Досвіду Гостя Fozzy Group; 
  • Ганна Гришина, заступниця СЕО з питань стратегічного маркетингу та комунікацій EVA; 
  • Олександр Мазур, директор департаменту маркетингу та цифрових каналів Райффайзен Банку; 
  • Ірина Чубукова, бізнес-консультантка з клієнтської аналітики, авторка книги "Клієнтська аналітика", викладачка KMBS; 
  • Настася Клен, дизайнерка соціальних інновацій; 
  • Денис Студенніков, СОО Турум-бурум, член експертної ради на CX Excellence Awards 2025; 
  • Юлія Шкурко, керівниця аналітичного відділу Pro-Consulting; 
  • Петро Мінченко, керівник CX Synevo; 
  • Альона Мороз, АМ Facilitation, стратегічна фасилітаторка.
Фото 2 — Total Experience – ваша інвестиція у прибуток і стійкість бізнесу 2026

Хайлайт події – Open Space, практичний формат, де учасники самі формують порядок денний, обирають дискусії та отримують практичні інсайти з тем, які для них справді важливі.

Реєструйтесь командами та приєднуйтесь до спільноти лідерів, які перетворюють клієнтський досвід на конкурентну перевагу та драйвер зростання бізнесу.

Також діє спеціальна пропозиція для командної участі 4 + 1

Організатор: KA Group
Офіційний партнер: Raiffeisen Bank
Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74
Детальна програма та реєстрація командами: https://kagroup.ua/cx