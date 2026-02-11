- Тип
Total Experience – ваша інвестиція у прибуток і стійкість бізнесу 2026
Клієнтський досвід більше не працює як "окрема функція". У 2026 році він стає Total Experience – цілісним підходом, який об’єднує клієнтський досвід з досвідом бренду та співробітника, автоматизацію та користувацький досвід в одну керовану систему.
Це відповідь бізнесу на нову реальність: не наздоганяти клієнта, а передбачати його потреби, зменшувати тертя на ключових етапах взаємодії й формувати попит через продуманий досвід. Керований досвід забезпечує зростання лояльності, повторні продажі та маржинальність.
Саме цій трансформації присвячена ювілейна 20’ CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE з лейтмотивом ЗРІЛА CX-СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ від KA Group – команди, що вже 13 років поспіль створює бізнес-заходи стратегічного рівня, які формують нові правила гри для лідерів бізнесу.
Якщо ви відповідаєте за клієнтський досвід, бренд, цифрові рішення або ефективність команд, зафіксуйте цю дату:
26 лютого – 20’ CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE – єдина в Україні міжгалузева конференція для лідерів, які розвивають зрілий і людяний клієнтський досвід як систему управління.
Цю подію варто відвідати, якщо ви:
- хочете перетворювати зміни попиту на ефективні CX-рішення;
- прагнете зробити бренд-обіцянку керованою та вимірюваною (CX + BX);
- плануєте впроваджувати AI та автоматизацію без хаосу в процесах і командах (CX + AI);
- шукаєте способи зменшити втому команд, зберігаючи якість сервісу (CX + EX);
- прагнете створити безшовний омніканальний користувацький та цифровий досвід (CX + UX/DX);
- бажаєте дізнатися як CEO має керувати CX;
- готові до практичної роботи з реальними бізнес-викликами.
Спікери конференції:
- Сергій Ноздрачов, сертифікований експерт Gullup з розвитку талантів та залучення команд, викладач KMBS;
- Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Prjctr AI Lab;
- Юрій Гладкий, засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape;
- Дмитро Карпіловський, full-time Інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб;
- Ярослав Заблоцький, професор, засновник мережі клінік ТМ "Клініка Заблоцького";
- Олена Цисар, міжнародна експертка зі стратегічного розвитку клієнтського досвіду (CX);
- Оксана Марусич, сертифікована бізнес-тренерка, коуч ICF, експертка із сервісу та клієнтського досвіду;
- Марина Березюк, бізнес-психологиня, незалежна консультантка з клієнтського сервісу;
- Катерина Ільченко, засновниця першої в Україні нейромаркетингової агенції Neuro-knowledge;
- Катерина Небесна, керівниця Досвіду Гостя Fozzy Group;
- Ганна Гришина, заступниця СЕО з питань стратегічного маркетингу та комунікацій EVA;
- Олександр Мазур, директор департаменту маркетингу та цифрових каналів Райффайзен Банку;
- Ірина Чубукова, бізнес-консультантка з клієнтської аналітики, авторка книги "Клієнтська аналітика", викладачка KMBS;
- Настася Клен, дизайнерка соціальних інновацій;
- Денис Студенніков, СОО Турум-бурум, член експертної ради на CX Excellence Awards 2025;
- Юлія Шкурко, керівниця аналітичного відділу Pro-Consulting;
- Петро Мінченко, керівник CX Synevo;
- Альона Мороз, АМ Facilitation, стратегічна фасилітаторка.
Хайлайт події – Open Space, практичний формат, де учасники самі формують порядок денний, обирають дискусії та отримують практичні інсайти з тем, які для них справді важливі.
Реєструйтесь командами та приєднуйтесь до спільноти лідерів, які перетворюють клієнтський досвід на конкурентну перевагу та драйвер зростання бізнесу.
Також діє спеціальна пропозиція для командної участі 4 + 1
Організатор: KA Group
Офіційний партнер: Raiffeisen Bank
Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74
Детальна програма та реєстрація командами: https://kagroup.ua/cx