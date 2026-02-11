Total Experience – ваша інвестиція у прибуток і стійкість бізнесу 2026

Клієнтський досвід більше не працює як "окрема функція". У 2026 році він стає Total Experience – цілісним підходом, який об’єднує клієнтський досвід з досвідом бренду та співробітника, автоматизацію та користувацький досвід в одну керовану систему.

Це відповідь бізнесу на нову реальність: не наздоганяти клієнта, а передбачати його потреби, зменшувати тертя на ключових етапах взаємодії й формувати попит через продуманий досвід. Керований досвід забезпечує зростання лояльності, повторні продажі та маржинальність.

Саме цій трансформації присвячена ювілейна 20’ CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE з лейтмотивом ЗРІЛА CX-СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ від KA Group – команди, що вже 13 років поспіль створює бізнес-заходи стратегічного рівня, які формують нові правила гри для лідерів бізнесу.

Якщо ви відповідаєте за клієнтський досвід, бренд, цифрові рішення або ефективність команд, зафіксуйте цю дату:

26 лютого – 20’ CUSTOMER EXPERIENCE CONFERENCE – єдина в Україні міжгалузева конференція для лідерів, які розвивають зрілий і людяний клієнтський досвід як систему управління.

Цю подію варто відвідати, якщо ви:

хочете перетворювати зміни попиту на ефективні CX-рішення;

прагнете зробити бренд-обіцянку керованою та вимірюваною (CX + BX);

плануєте впроваджувати AI та автоматизацію без хаосу в процесах і командах (CX + AI);

шукаєте способи зменшити втому команд, зберігаючи якість сервісу (CX + EX);

прагнете створити безшовний омніканальний користувацький та цифровий досвід (CX + UX/DX);

бажаєте дізнатися як CEO має керувати CX;

готові до практичної роботи з реальними бізнес-викликами.

Спікери конференції:

Сергій Ноздрачов , сертифікований експерт Gullup з розвитку талантів та залучення команд, викладач KMBS;

Денис Суділковський , бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Prjctr AI Lab;

, бренд- та бізнес-директор ЛУН, директор з інновацій Prjctr AI Lab; Юрій Гладкий , засновник і СЕО бренд-маркетингової агенції Grape;

Дмитро Карпіловський , f ull-time Інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб ;

Ярослав Заблоцький , професор, засновник мережі клінік ТМ "Клініка Заблоцького";

Олена Цисар , міжнародна експертка зі стратегічного розвитку клієнтського досвіду (CX);

Оксана Марусич , сертифікована бізнес-тренерка, коуч ICF, експертка із сервісу та клієнтського досвіду;

Марина Березюк , бізнес-психологиня, незалежна консультантка з клієнтського сервісу;

Катерина Ільченко , засновниця першої в Україні нейромаркетингової агенції Neuro-knowledge;

Катерина Небесна , керівниця Досвіду Гостя Fozzy Group;

Ганна Гришина , заступниця СЕО з питань стратегічного маркетингу та комунікацій EVA ;

Олександр Мазур , директор департаменту маркетингу та цифрових каналів Райффайзен Банку;

Ірина Чубукова , бізнес-консультантка з клієнтської аналітики, авторка книги "Клієнтська аналітика", викладачка KMBS;

Настася Клен , дизайнерка соціальних інновацій;

Денис Студенніков, СОО Турум-бурум, член експертної ради на CX Excellence Awards 2025;

Юлія Шкурко , керівниця аналітичного відділу Pro-Consulting;

Петро Мінченко , керівник CX Synevo;

Альона Мороз , АМ Facilitation, стратегічна фасилітаторка.

Хайлайт події – Open Space, практичний формат, де учасники самі формують порядок денний, обирають дискусії та отримують практичні інсайти з тем, які для них справді важливі.

Реєструйтесь командами та приєднуйтесь до спільноти лідерів, які перетворюють клієнтський досвід на конкурентну перевагу та драйвер зростання бізнесу.

Також діє спеціальна пропозиція для командної участі 4 + 1

Організатор: KA Group

Офіційний партнер: Raiffeisen Bank

Контакти: [email protected] | +38 (063) 247 94 74

Детальна програма та реєстрація командами: https://kagroup.ua/cx