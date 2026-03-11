Три регіони України отримали нових лідерів цифровізації: їх плани та пріоритети

В Одеській, Івано-Франківській та Запорізькій областях призначили заступників голів ОВА з питань цифрового розвитку (CDTO — Chief Digital Transformation Officer). Нові керівники відповідатимуть за впровадження технологій штучного інтелекту, заміну паперових документів електронними та розвиток мережі інтернет у громадах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Одеська область

Заступником із цифрової трансформації Одещини призначено Андрія Неугоднікова. Керівник зосередиться на посиленні кіберзахисту систем обласної адміністрації та впровадженні електронного документообігу в усіх громадах.

"Пріоритет – побудувати цифрову екосистему, яка витримає будь-які виклики та захистить мешканців Одещини", — зазначив Неугодніков.

В області планують оновити роботу ЦНАПів, щоб надання послуг займало кілька хвилин за один візит. Також першочерговим завданням є забезпечення стабільного зв’язку та інтернету в усіх населених пунктах регіону для ліквідації зон без покриття.

Івано-Франківська область

Цифрову трансформацію Прикарпаття очолив Ігор Мандар. Його робота спрямована на створення системи "paperless", де державні послуги надаються виключно в електронному вигляді. У планах — цифровізація лікарень, шкіл та впровадження технологій "розумних громад".

"Війна змінила не наш напрям, а нашу швидкість і відповідальність. Якщо раніше цифровізація була про зручний сервіс, то сьогодні це фундамент стійкості", — пояснив Мандар.

Найближчим часом в області проведуть аудит громад для визначення пріоритетних зон цифровізації. Планується запуск навчання з цифрової грамотності для населення та створення єдиного дашборду для управління регіоном на основі зібраних даних.

Запорізька область

Заступником із питань цифровізації Запоріжжя став Михайло Гнатюк. В умовах війни основними напрямами обрано стійкість систем та зручність сервісів для громадян. Готується запуск мобільного застосунку "MISTO", який об'єднає всі міські послуги в одному ресурсі.

"Сьогодні кожен проєкт проходить через жорсткий фільтр кібербезпеки. Ми не просто запускаємо послуги, а будуємо цифрову фортецю, де кожна технологія — захищена", — підкреслив Гнатюк.

Особлива увага буде приділена проєкту "AI Factory" та розробкам у сфері "defense tech" для підтримки військових і цивільних. Також у регіоні впровадять електронні нічні перепустки, цифровізують сфери медицини, будівництва та економіки.

Раніше Міністерство цифрової трансформації оприлюднило результати цифровізації регіонів та територіальних громад за другий квартал 2025 року. Отримані дані свідчать про значний прогрес: порівняно з першим кварталом, середній показник Індексу цифрової трансформації як регіонів, так і громад помітно зріс.