Три региона Украины получили новых лидеров цифровизации: их планы и приоритеты

В Одесской, Ивано-Франковской и Запорожской областях назначили заместителей председателей ОВА по цифровому развитию (CDTO — Chief Digital Transformation Officer). Новые руководители будут отвечать за внедрение технологий искусственного интеллекта, замену бумажных документов на электронные и развитие сети интернет в общинах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Одесская область

Заместителем по цифровой трансформации Одесщины назначен Андрей Неугодников. Руководитель сосредоточится на усилении киберзащиты систем облгосадминистрации и внедрении электронного документооборота во всех общинах.

"Приоритет - построить цифровую экосистему, которая выдержит какие-либо вызовы и защитит жителей Одесщины", - отметил Неугодников.

В области планируют обновить работу ЦНАПов, чтобы предоставление услуг занимало несколько минут за один визит. Также первоочередной задачей является обеспечение стабильной связи и Интернет во всех населенных пунктах региона для ликвидации зон без покрытия.

Ивано-Франковская область

Цифровую трансформацию Прикарпатья возглавил Игорь Мандарь. Его работа направлена на создание системы "paperless", где государственные услуги предоставляются исключительно в электронном виде. В планах - цифровизация больниц, школ и внедрение технологий "умных общин".

"Война изменила не наше направление, а нашу скорость и ответственность. Если раньше цифровизация была об удобном сервисе, то сегодня это фундамент устойчивости", - пояснил Мандар.

В ближайшее время в области будет проведен аудит общин для определения приоритетных зон цифровизации. Планируется запуск обучения цифровой грамотности для населения и создания единого дашборда для управления регионом на основе собранных данных.

Запорожская область

Заместителем по цифровизации Запорожья стал Михаил Гнатюк. В условиях войны основными направлениями выбраны устойчивость систем и удобство сервисов для граждан. Готовится запуск мобильного приложения "MISTO", объединяющего все городские услуги в одном ресурсе.

"Сегодня каждый проект проходит через жесткий фильтр кибербезопасности. Мы не просто запускаем услуги, а строим цифровую крепость, где каждая технология защищена", — подчеркнул Гнатюк.

Особое внимание будет уделено проекту "AI Factory" и разработкам в сфере "defense tech" для поддержки военных и гражданских. Также в регионе внедрят электронные ночные пропуски, цифровизируют сферы медицины, строительства и экономики.

Ранее Министерство цифровой трансформации обнародовало результаты цифровизации регионов и территориальных общин за второй квартал 2025 года. Полученные данные свидетельствуют о значительном прогрессе: по сравнению с первым кварталом средний показатель Индекса цифровой трансформации как регионов, так и общин заметно вырос.