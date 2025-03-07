Trustee Plus урочисто представив глобальне оновлення криптогаманця

5 березня 2025 року спільнота побачила нову версію криптогаманця Trustee Plus , що здивував масштабними змінами та рядом доданих функцій. Оновлений застосунок дозволяє легко керувати цифровими активами та здійснювати повсякденні платежі без зайвих перепон.

Ключове доповнення – фізична платіжна картка. Тепер користувачі можуть не лише придбати USDT з картки, а й розраховуватися криптовалютою за продукти чи техніку в будь-якому магазині з банківським терміналом. Жодних посередників, потрібна лише ваша картка та миттєві транзакції. Зараз картки доступні в Європі, де оселилися мільйони українців, але компанія планує зробити цю послугу доступною і в Україні.

Функція Swipe-to-Send робить грошові перекази ще простішими: введіть суму, струсіть телефон і кошти миттєво надходять іншому користувачу поблизу. Жодних складних налаштувань чи затримок.

Серед важливих оновлень – персональний IBAN, що відкриває можливість здійснювати перекази до 10 000 євро. Це спрощує оплату комунальних послуг, купівлю автомобіля чи нерухомості – усі ці фінансові операції можна проводити безпосередньо через застосунок.

"Ми створили цей продукт разом із нашими клієнтами. Їхній досвід та сучасні технології лягли в основу оновленого Trustee Plus, що робить фінансові операції ще швидшими та простішими", – зазначив CEO компанії Вадим Груша.

Повну трансляцію презентації нового Trustee Plus можна подивитися тут:

Компанія також удосконалила технічну підтримку та зробила інтерфейс максимально зрозумілим. У планах – запуск VIP-сервісу для преміум-користувачів із персоналізованими привілеями.

Окрім технічних оновлень, зміни торкнулися й реферальної програми. За кожного друга, який оформить картку через ваше запрошення, вам нарахують п’ять євро. Цю винагороду можна залишити собі або розділити з рефералом.

Trustee Plus продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. Застосунок очолив рейтинг криптогаманців на думку видання Incrypted та потрапив до списку найкращих криптокарток 2025 року, складеного провідними експертами галузі.

Таким чином, оновлений Trustee Plus виводить взаємодію з цифровими активами на цілком інший рівень. Завантажуйте застосунок в App Store чи Google Play вже сьогодні, щоб отримати максимум від своїх криптоактивів.