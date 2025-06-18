У 2024 році аптеки перерахували ФОПам 7,5 млрд гривень – нардеп Кузьміних

В Україні функціонує близько 18 тисяч аптек. У 2024 році вони перерахували на користь майже 17 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 7,5 мільярда гривень. Про це повідомив голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Сергій Кузьміних з посиланням на відповідь Державної податкової служби на його депутатське звернення.

Говорячи про фінансову складову аптечного бізнесу, він додав, що у середньому це становить 440 тисяч гривень на рік, або майже 37 тисяч гривень на місяць на одного ФОПа.

За словами Кузьміних, згідно з даними податківців офіційна середня заробітна плата в аптеках становила понад 9 тисяч гривень на місяць, що вдвічі нижче за середню по країні – 17,5 тис. грн (за інформацією Пенсійного фонду).

"Чи не є це одним із механізмів мінімізації податкового навантаження та прихованої оптимізації доходів? Складається враження, що на ринку вже сформовані передумови для переходу до "німецької" моделі регулювання аптечної діяльності", – зазначив він.

Як пише агентство "Українські новини", з березня 2025 року в Україні діє повна заборона на маркетингові платежі в аптеках. Наразі триває робота міжвідомчої робочої групи, до якої входять представники уряду, Офісу президента, гравці ринку та пацієнтські організації.

Важливу роль у регулюванні ринку відіграє позиція міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, який просуває підхід, орієнтований на споживача. Зокрема, до появи повноцінного законодавчого врегулювання голова МОЗ пропонує прийняти постанову, що забороняє включати маркетингові платежі у ціну препарату та покладає відповідальність за них на виробників.