У Білій Церкві відбудеться форум Industrial Evolution про українське виробництво під час війни

Українська промисловість витримала те, що здавалося неможливим. Попри масштабні руйнування, енергетичні кризи та постійну воєнну загрозу – виробництво в Україні не зупинилось. У 2025 році переробна промисловість сплатила 367,5 млрд гривень податків – 18% усіх надходжень до державного бюджету. Це найбільший приріст серед усіх секторів економіки.

За цими цифрами – підприємці, які продовжують ризикувати, інвестувати й будувати. А також державна політика, яка за останні роки почала більше фокусуватися на підтримці виробництва: програмах фінансування, податкових стимулах і розвитку індустріальних парків.

В Україні вже сформована мережа зі 116 індустріальних парків. На їхніх територіях уже збудовано або будується 37 промислових підприємств: 22 заводи введені в експлуатацію, ще 15 – у процесі будівництва.

Тепер головне – масштабувати цей процес і перетворювати індустріальні парки на реальні точки виробництва, інвестицій і нових робочих місць.

"Виробництво це драйвер економіки країни. Це робочі місця, податки, розвиток і стійкість, що вже видно на прикладі індустріального парку "Біла Церква". Важливо, щоб таких проєктів ставало більше. Виробництва розвивались, інвестори вкладали кошти, а люди здобували потрібні навички для роботи в новій економіці", – зазначає Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку "Біла Церква", ініціатор форуму.

Саме ці питання стануть головною темою форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", який відбудеться 18 червня 2026 року в Індустріальному парку "Біла Церква" вже вп’яте.

Форум збере понад 1500 учасників – власників і керівників виробничих компаній, інвесторів, представників влади, фінансового сектору та експертів. У форумі також візьмуть участь міжнародні делегації з бізнесового, промислового, інвестиційного та дипломатичного середовища. 

У програмі – панельні дискусії, експозона технологій та обладнання для виробників, практичні кейси компаній, що вже масштабують виробництво в Україні, та нетворкінг.

У центрі обговорень – енергетичні виклики, дефіцит кадрів, доступ до фінансування й страхування, державна підтримка, індустріальні парки, експорт і нові ринки.

Серед спікерів форуму:

  • Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку "Біла Церква", ініціатор форуму;
  • Микола Калашник, голова Київської обласної військової адміністрації;
  • Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Володимир Поперешнюк, співвласник "Нової пошти";
  • Віталій Кіндратів, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Костянтин Єфименко, президент "Біофарма Плазма";
  • Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, відповідальний у ВРУ за політику "Зроблено в Україні";
  • Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України; 
  • Станіслав Гайдай, співвласник та CEO BALEX; 
  • Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020).

Виробники поділяться практичним досвідом роботи під час війни, а представники держави розкажуть, які інструменти підтримки вже працюють і що планується далі.

Організатори форуму – Індустріальний парк "Біла Церква", Київська обласна військова адміністрація, ТОВ "Астробілд" (керуюча компанія та девелопер ІП "Біла Церква") та Київський міжнародний економічний форум.

Участь безплатна за попередньою реєстрацією: industry.forumkyiv.org