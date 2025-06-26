Українські рішення для цифрової держави: як ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" та ТОВ "НВП "АРТЛАЙН" підтримують економіку в умовах війни

Під час цифрової трансформації усі сфери діяльності держави та бізнесу переходять на нові стандарти ефективності. Критично важливим рішенням стають вітчизняні ІТ-рішення. Саме тут важливу роль відіграє ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ". Це ключовий системний інтегратор, який уже довів свою надійність під час постачання сучасної комп'ютерної техніки, виробленої в Україні.

Компанія належить до екосистеми ТОВ "НВП "АРТЛАЙН". Вона вже понад 10 років створює якісні рішення для різних сфер діяльності: критична інфраструктура, промисловість, державне управління, освіта.

Хто ми?

ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" є відомою українською компанією, що спеціалізується на реалізації комплексних проектів, що належать до сфери цифровізації. Ми здійснюємо постачання великого асортименту техніки: мережеве обладнання, монітори, сервери, комп'ютери. Ще ми реалізуємо різноманітні ІТ-інфраструктурні рішення для державних установ, муніципалітетів, лікарень, військових адміністрацій, навчальних закладів, підприємств малого та середнього бізнесу.

ТОВ "НВП "АРТЛАЙН" виробляє якісну комп'ютерну техніку. Компанія має власні виробничі лінії, що знаходяться в Україні. Устаткування успішно проходить тестування на відповідність міжнародним стандартам. До кожного клієнта пропонується індивідуальний підхід, на реалізовану продукцію надається підтримка до 38 місяців.

ARTLINE – авторизований партнер Microsoft із правом OEM-активації

ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" входить до офіційного переліку виробників комп'ютерів в Україні, які використовують технологію Microsoft OEM Activation 3.0 (OA 3.0). Це означає, що вся техніка ARTLINE проходить заводське ліцензування Windows на виробничих потужностях компанії з дотриманням стандартів Microsoft. Автоматична активація операційної системи, перевірка легальності та відповідність сертифікатам – це підтверджено безпосередньо верифікованим статусом на офіційному сайті Microsoft. ARTLINE – це не лише локальний виробник, а й гарантована відповідність міжнародним стандартам.

Чому важливо саме українське?

Для України важливим безпековим питанням після повномасштабної війни став цифровий суверенітет. Український виробник має такі можливості:

Оперативне реагування на запити громад, лікарень, армії, держави. Підтримка в Україні. Гарантія постачання без логістичних ризиків.

ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" стало справжнім рішенням для імпортозаміщення. Це є реальна інвестиція для української економіки. До державного бюджету надходять податки, зберігаються робочі місця. На місцях здійснюється швидка реалізація критичних проектів.

Що ми робимо?

Компанія ARTLINE пропонує такі рішення:

Постачання офісних ПК, NAS-систем, серверів, робочих станцій. Комплексне оснащення технікою військових адміністрацій, лікарень, шкіл. Встановлення мереж, систем відеоспостереження, контролю доступу. Техпідтримка та обслуговування. Співпраця з органами влади та міжнародними партнерами, постійна участь у тендерах Prozorro.

Партнерство з державою – це наш фронт

ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" бере активну участь у національних програмах:

Обороноспроможність. Техніка для ЗСУ, медичних елементів, гуманітарних штабів. Безпека громад. ІТ-рішення для логістичних центрів, адміністрацій, ЦНАПів. Цифровізація освіти. Постачання ноутбуків для вчителів та комп'ютерів для шкіл.

Ми зобов'язуємося не лише постачати техніку, але налаштовувати та інтегрувати її. Ми проводимо навчання персоналу, забезпечуємо сервіс та оновлення.

Понад 3000 комп'ютерів для головної пошти країни

У 2023-2024 роках ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" реалізувало масштабний проект для АТ "Укрпошта" – ключового оператора поштового зв'язку України. Компанія вчасно спроектувала, виготовила та поставила понад 3000 комп'ютерів, що дозволило модернізувати технічну базу установ по всій країні. Постачання здійснювалося під час війни, з урахуванням логістичних викликів та безпеки регіонів. Це один із прикладів того, як український виробник може бути надійним партнером для держави стабільно, офіційно без посередників.

Чому нам довіряють

Нам довіряють з таких причин:

Це повністю український бізнес, іноземного капіталу немає. Все виробництво здійснюється в Україні. Пропонується офіційна техніка з усіма сертифікатами. У державних закупівлях є повністю прозора історія. З 2016 року реалізовано понад 1000 проектів. Співробітники компанії розмовляють із клієнтами просто, компетентно та чесно.

ТОВ "АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ" та ТОВ "НВП "АРТЛАЙН" – це не просто представники бізнесу. Це справжній технологічний фронт. Ми пропонуємо рішення, які довели свою ефективність в умовах війни. Послуги надаються якісно за будь-якого навантаження.

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Ми готові до співпраці.

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