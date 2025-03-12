Український страховий ринок має п’ятикратний потенціал для зростання

Наразі нормативна база страхового ринку України, завдяки системній діяльності Національного банку України, наближена до міжнародних стандартів і Євродиректив. Страхові компанії України консолідували свої зусилля, створивши Федерацію страхових об’єднань України, тобто на сьогодні в Україні створені передумови для більш активного розвитку національного страхового ринку.

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Про це заявив голова Координаційної ради Федерації страхових об’єднань України (ФСОУ) та президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Віктор Берлін під час презентації національного страхового ринку у Брюсселі. Зустріч відбулася за участі представників української страхової та фінансової сфери, а також керівництва ключових європейських інституцій: Європарламенту, Єврокомісії, Європейського центробанку та Європейського інвестиційного банку.

За словами Берліна, якщо економіка України розвиватиметься відповідно до урядових прогнозів, згідно з якими ВВП у 2025-2027 роках може зрости до 174-235 млрд євро, а рівень проникнення страхування досягне 2,58% (як у країнах Східної Європи), обсяг страхового ринку за преміями сягне 5,25 млрд євро.

Очільник ЛСОУ наголосив, що навіть у період повномасштабної війни український страховий ринок демонструє стабільність. Загальний обсяг виплат клієнтам за цей час перевищив 50 млрд грн (відшкодування у млрд грн: 13001,4 грн (2022 р.), 16867,3 грн (2023 р.), 20496,1 грн (прогноз за 2024 рік).

Серед досягнень галузі за останні роки Берлін виділив:

Запровадження страхування воєнних ризиків ;

Можливість дистанційного укладання договорів ;

Оформлення Європротоколу онлайн ;

Електронну подачу документів на страхове відшкодування ;

Інтеграцію телемедицини у страхові сервіси .

Попри позитивні тенденції, рівень проникнення страхування в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. У 2023 році цей показник становив лише 0,7% від ВВП, а у 2024 році прогнозується 0,8%.

"Я вважаю, що це свідчить про високийпотенціал та обґрунтовані перспективи нашого зростання. Серед перспективних ліній бізнесу страхування у найближчі роки бачу: Life, медичне і аграрне страхування, автоцивілку, страхування майна, транспорту і вантажів", - зазначив Берлін.