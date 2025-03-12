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Український страховий ринок має п’ятикратний потенціал для зростання

Український страховий ринок має п’ятикратний потенціал для зростання
Голова Координаційної ради Федерації страхових об’єднань України та президент Ліги страхових організацій України Віктор Берлін

Наразі нормативна база страхового ринку України, завдяки системній діяльності Національного банку України, наближена до міжнародних стандартів і Євродиректив. Страхові компанії України консолідували свої зусилля, створивши Федерацію страхових об’єднань України, тобто на сьогодні в Україні створені передумови для більш активного розвитку національного страхового ринку.

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Про це заявив голова Координаційної ради Федерації страхових об’єднань України (ФСОУ) та президент Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) Віктор Берлін під час презентації національного страхового ринку у Брюсселі. Зустріч відбулася за участі представників української страхової та фінансової сфери, а також керівництва ключових європейських інституцій: Європарламенту, Єврокомісії, Європейського центробанку та Європейського інвестиційного банку.

За словами Берліна, якщо економіка України розвиватиметься відповідно до урядових прогнозів, згідно з якими ВВП у 2025-2027 роках може зрости до 174-235 млрд євро, а рівень проникнення страхування досягне 2,58% (як у країнах Східної Європи), обсяг страхового ринку за преміями сягне 5,25 млрд євро.

Очільник ЛСОУ наголосив, що навіть у період повномасштабної війни український страховий ринок демонструє стабільність. Загальний обсяг виплат клієнтам за цей час перевищив 50 млрд грн (відшкодування у млрд грн: 13001,4 грн (2022 р.), 16867,3 грн (2023 р.), 20496,1 грн (прогноз за 2024 рік).

Серед досягнень галузі за останні роки Берлін виділив:

  • Запровадження страхування воєнних ризиків;
  • Можливість дистанційного укладання договорів;
  • Оформлення Європротоколу онлайн;
  • Електронну подачу документів на страхове відшкодування;
  • Інтеграцію телемедицини у страхові сервіси.

Попри позитивні тенденції, рівень проникнення страхування в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. У 2023 році цей показник становив лише 0,7% від ВВП, а у 2024 році прогнозується 0,8%.

"Я вважаю, що це свідчить про високийпотенціал та обґрунтовані перспективи нашого зростання. Серед перспективних ліній бізнесу страхування у найближчі роки бачу: Life, медичне і аграрне страхування, автоцивілку, страхування майна, транспорту і вантажів", - зазначив Берлін.