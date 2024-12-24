В Україну надійшли обіцяні Світовим банком $2 млрд від США, Японії та Великої Британії

До держбюджету України надійшов 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії в межах програми Світового банку DPL. Також Україна отримала грант від США у розмірі 1 млрд доларів - вперше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РФ.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

1 мільярд доларів від США

Згідно з повідомленням Мінфіну, фінансування здійснюється за рахунок внеску США у 20 млрд доларів у межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом 50 млрд доларів. Це перший транш з фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

Кредит у розмірі 1 млрд доларів американський уряд спрямував до фонду Світового банку через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Він є продовженням прямої бюджетної підтримки України з боку Сполучених Штатів, яка у 2022-2024 роках склала 30,8 мільярда доларів у вигляді грантового фінансування.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у збереженні макроекономічної стабільності та спроможності надавати необхідні послуги українцям. Вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів РФ", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

1 мільярд доларів від Японії і Великої Британії

Також Україна залучила 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії в межах програми Світового банку на підтримку реформ, повідомляє Мінфін України. Зазначається, що цей транш надійшов в межах програми за другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Second Growth Foundations Development Policy Loan - DPL).

Фінансування складається з 567 млн доларів під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та 483 млн доларів під гарантії уряду Великої Британії.

Міністр Марченко зазначив, що залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України.

"Вдячні Світовому банку, Японії та Великій Британії за суттєву підтримку держбюджету в цей складний період", – заявив він.

Нагадаємо, метою DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог Програми.

Для отримання зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.

Нагадаємо, рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансування на понад 2 млрд доларів 18 грудня 2024 року.

Також у грудні Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що перший транш у межах кредиту від країн "Великої сімки" на загальну суму в $50 мільярдів, який гаситиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів, надійде в Україну вже у 2025 році.