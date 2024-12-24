В Украину поступили обещанные Всемирным банком $2 млрд от США, Японии и Великобритании

В госбюджет Украины поступил 1 млрд долларов от Японии и Великобритании в рамках программы Всемирного банка DPL. Также Украина получила грант от США в размере 1 млрд долларов – впервые в государственный бюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

1 миллиард долларов от США

Согласно сообщению Минфина, финансирование осуществляется за счет вклада США в 20 млрд долларов в рамках инициативы стран G7 ERA Mechanism в объеме 50 млрд долларов. Это первый транш из фонда Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (F.O.R.T.I.S Ukraine FIF).

Кредит в размере 1 млрд долларов американское правительство направило в фонд Всемирного банка через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США. Он является продолжением прямой бюджетной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, которая в 2022-2024 годах составила 30,8 млрд долларов в виде грантового финансирования.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в сохранении макроэкономической стабильности и возможности предоставлять необходимые услуги украинцам. Впервые Украина получает средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

1 миллиард долларов от Японии и Великобритании

Также Украина привлекла 1 млрд долларов от Японии и Великобритании в рамках программы Всемирного банка в поддержку реформ, сообщает Минфин Украины. Отмечается, что этот транш поступил в рамках программы по второму займу в поддержку политики развития "Основы роста" (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Финансирование состоит из 567 млн долларов под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и 483 млн долларов под гарантии правительства Великобритании.

Министр Марченко отметил, что привлеченные средства будут направлены на увеличение потенциала экономического развития и финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов госбюджета Украины.

"Благодарны Всемирному банку, Японии и Великобритании за существенную поддержку госбюджета в этот сложный период", – заявил он.

Напомним, что целью DPL является поддержка имплементации реформ в Украине. Так, Украина получает соответствующий транш по результатам внедрения требований Программы.

Для получения указанного транша были достигнуты результаты для обеспечения устойчивого роста в сфере таможенной и налоговой политики, борьбы с коррупцией, поддержки государственных предприятий, развития частного сектора и логистической инфраструктуры.

Напомним, совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансирования более чем на 2 млрд долларов 18 декабря 2024 года.

Также в декабре Министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд кредита Украине в рамках инициативы G7, которая предусматривает общую помощь на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет гаситься за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.