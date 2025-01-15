"Велику щебеневу справу" проти менеджменту Полтавського ГЗК передали до суду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох посадовців Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до групи Ferrexpo.

Як зазначають в ОГП, керівнику підприємства Віктору Лотоусу інкриміновано частину 2 статті 28 і частину 4 статті 240 (незаконне видобування корисних копалин організованою групою за попередньою змовою), частину 2 статті 28 і частину 2 статті 364-1 (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою).

Крім того, як самого Лотоуса, так і його заступника та двох начальникам відділів обвинувачують за частиною 3 статті 27 і частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (організація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі).

Чому переслідують керівництво Полтавського ГЗК

Нагадаємо, що про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин та зловживанні повноваженнями, що нанесло державі збитки на понад 157 мільярдів гривень, Лотоусу було повідомлено у вересні 2023 року. Слідство вело Головне слідче управління Нацполіції.

Воно стверджує, що Полтавський ГЗК мав ліцензію лише на видобування залізистих кварцитів, а відходи, що утворюються в процесі їх збагачення, мав зберігати у спеціально відведених сховищах.

Однак, за даними поліції, службові особи ГЗК обробляли ці відходи, отримуючи щебінь різних фракцій, який надалі продавався суб’єктам підприємницької діяльності. Встановлено, що у період 2015-2021 років було незаконно видобуто таким чином понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, що становить приблизно 164 тисячі вагонів.

Для надання своїм діям вигляду законності, фігуранти, за версією слідства, вносили до звітної документації неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин. Таким чином нібито було легалізовано незаконний видобуток понад 885 тисяч тонн щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 мільйона гривень.

Голову правління комбінату звинуватили в тому, що він вступив у "злочинну змову з іншими невстановленими службовими особами" на підприємстві задля збагачення за такою схемою.

Лотоуса тоді заарештували з можливістю вийти під заставу в 1 мільярд гривень. Після того як 30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави до 400 мільйонів гривень, Ferrexpo вирішила внести цю суму за нього.

Сам ПГЗК пояснював, що зазначені корисні копалини не є окремим мінеральним ресурсом, а є відходами - нефракційним відсівом, який є результатом дроблення залізної руди під час технічного процесу виробництва залізорудних окатків, і, відповідно, своєї ліцензії на видобуток він дотримувався.

"Мала щебенева справа"

Крім того, Державне бюро розслідувань займалося справою про нібито збут відходів без відповідного дозволу чотирма посадовим особам ПГЗК, серед яких три представники вищого керівництва та керівник одного з департаментів.

Зокрема, підозру у ній отримав і Лотоус. Співробітники ПГЗК були затримані ДБР, але згодом звільнені після того, як інше підприємство Ferrexpo внесло застави на загальну суму 122 мільйони гривень.

За версією слідства, керівництво ПГЗК протягом 2019-2021 років налагодило схему заволодіння щебеневою сировиною, яку було продано підконтрольним компаніям на майже 80 мільйонів гривень.

В подальшому ж ці підприємства перепродали цю ж сировину, але в 10 разів дорожче. Сума оборудки становила понад 380 мільйонів гривень. У вересні 2024 року цю справу також було передано до суду.

Справа про несплату ренти

В листопаді 2023 року Бюро економічної безпеки повідомило Лотоусу про підозру в ухиленні від сплати податків та підробці офіційних документів. Заявлялося, що в 2018-2021 роках він занизив сплату до бюджету ренти за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 мільярда гривень.

При цьому ще в лютому того року БЕБ заявляло, що повідомило про підозру в цьому головному бухгалтеру ПГЗК. Сам комбінат всі звинувачення спростовував, заявляючи, що розраховує та сплачує ренту за користування надрами відповідно до законодавства та судової практики, а також аналогічно іншим гірничодобувним компаніям.

Тоді комбінат навіть стикнувся з арештом всіх рахунків, хоча того ж місяця суд пом'якшив обмеження, дозволивши йому сплачувати зарплату працівникам, комунальні та орендні платежи тощо.