"Большое щебневое дело" против менеджмента Полтавского ГОКа передали в суд

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в группу Ferrexpo.

Как отмечают в ОГП, руководителю предприятия Виктору Лотоусу инкриминированы часть 2 статьи 28 и часть 4 статьи 240 (незаконная добыча полезных ископаемых организованной группой по предварительному сговору), часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 364-1 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору).

Кроме того, как сам Лотоус, так и его заместитель и два начальника отделов обвиняются по части 3 статьи 27 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (организация отмывания имущества, полученного преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере).

Почему преследуют руководство Полтавского ГОКа

Напомним, что о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, нанесших государству ущерб более чем на 157 миллиардов гривен, Лотоусу сообщили в сентябре 2023 года. Следствие вело Главное следственное управление Нацполиции.

Оно утверждает, что Полтавский ГОК имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, а образующиеся в процессе их обогащения отходы должен был хранить в специально отведенных хранилищах.

Однако, по данным полиции, должностные лица ГОКов обрабатывали эти отходы, получая щебень различных фракций, который в дальнейшем продавался субъектам предпринимательской деятельности. Установлено, что в период 2015-2021 годов было незаконно добыто таким образом более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, что составляет примерно 164 тысяч вагонов.

Для придания своим действиям вида законности, фигуранты, по версии следствия, вносили в отчетную документацию ложные сведения о результатах переработки полезных ископаемых. Таким образом якобы была легализована незаконная добыча более 885 тысяч тонн щебеночной продукции и пустой породы на общую сумму 33,5 миллиона гривен.

Главу правления комбината обвинили в том, что он вступил в "преступный сговор с другими неустановленными должностными лицами" на предприятии для обогащения по такой схеме.

Лотоуса тогда арестовали с возможностью выйти под залог в 1 миллиард гривен. После того, как 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога до 400 миллионов гривен, Ferrexpo решила внести эту сумму за него.

Сам ПГОК объяснял, что указанные полезные ископаемые не являются отдельным минеральным ресурсом, а отходами — нефракционным отсевом, который является результатом дробления железной руды во время технического процесса производства железорудных окатышей, и, соответственно, свою лицензию на добычу он соблюдал.

"Малое щебневое дело"

Кроме того, Государственное бюро расследований занималось делом о якобы сбыте отходов без соответствующего разрешения четырьмя должностными лицам ПГОКа, среди которых три представителя высшего руководства и руководитель одного из департаментов.

В частности, подозрение по нему получил и Лотоус. Сотрудники ПГОКа были задержаны ГБР, но впоследствии освобождены после того, как другое предприятие Ferrexpo внесло залоги на общую сумму 122 миллиона гривен.

По версии следствия, руководство ПГОКа в течение 2019-2021 годов наладило схему завладения щебневым сырьем, которое было продана подконтрольным компаниям на сумму почти 80 миллионов гривен.

В дальнейшем же эти предприятия перепродали это же сырье, но в 10 раз дороже. Сумма сделки составила более 380 миллионов гривен. В сентябре 2024 года это дело также было передано в суд.

Дело о неуплате ренты

В ноябре 2023 года Бюро экономической безопасности сообщило Лотоусу о подозрении в уклонении от уплаты налогов и подлоге официальных документов. Заявлялось, что в 2018-2021 годах он занизил уплату в бюджет ренты за использование недр месторождения железных руд на 2,2 миллиарда гривен.

При этом еще в феврале того года БЭБ заявляло, что сообщило о подозрении в этом главному бухгалтеру ПГОКа. Сам комбинат все обвинения опровергал, заявляя, что рассчитывает и уплачивает ренту за пользование недрами в соответствии с законодательством и судебной практикой, а также аналогично другим горнодобывающим компаниям.

Тогда комбинат даже столкнулся с арестом всех счетов, хотя в том же месяце суд смягчил ограничения, разрешив ему платить зарплату работникам, коммунальные и арендные платежи.