Ветеранам знизять ставку за іпотекою в "єОселі"

З 17 липня набувають чинності зміни до програми доступної іпотеки "єОселя". Держава компенсуватиме частину процентної ставки для ветеранів війни та сімей загиблих захисників і захисниць України, які оформлять кредит у межах програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

За новими умовами держава компенсуватиме:

до 3% річних протягом перших 10 років дії кредитного договору;

до 6% річних — з 11-го року.

Скористатися такими умовами зможуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

сім’ї загиблих або померлих ветеранів війни;

сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України.

Також у програмі збільшили норми площі житла для родини з двох людей. Для квартири ліміт становитиме до 73,5 кв. м, для будинку — до 83,5 кв. м.

Крім того, для участі в програмі враховуватимуть дітей до 21 року.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, на початку року Кабмін запустив комплексну підтримку ветеранів. У 2026 році понад 45 тисяч ветеранів вже знайшли роботу — близько 12 тисяч стали ФОПами, ще понад 30 тисяч працевлаштувалися на нові посади.