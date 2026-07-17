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Ветеранам снизят ставку по ипотеке в "еОселе"
С 17 июля вступают в силу изменения в программу доступной ипотеки "еОселя". Государство будет компенсировать часть процентной ставки для ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины, которые оформят кредит в рамках программы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
По новым условиям государство будет компенсировать:
- до 3% годовых в течение первых 10 лет деяния кредитного контракта;
- до 6% годовых - с 11-го года.
Воспользоваться такими условиями смогут:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- участники войны;
- семьи погибших или умерших ветеранов войны;
- семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.
Также в программе увеличили нормы площади жилья для семьи из двух человек. Для квартиры лимит составит до 73,5 кв. м, для дома – до 83,5 кв. м.
Кроме того, для участия в программе будут учитываться дети до 21 года.
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине".
Напомним, в начале года Кабмин запустил комплексную поддержку ветеранов . В 2026 году более 45 тысяч ветеранов уже нашли работу — около 12 тысяч стали ФЛП, еще более 30 тысяч трудоустроились на новые должности.