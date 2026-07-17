Ветеранам снизят ставку по ипотеке в "еОселе"

С 17 июля вступают в силу изменения в программу доступной ипотеки "еОселя". Государство будет компенсировать часть процентной ставки для ветеранов войны и семей погибших защитников и защитниц Украины, которые оформят кредит в рамках программы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

По новым условиям государство будет компенсировать:

до 3% годовых в течение первых 10 лет деяния кредитного контракта;

до 6% годовых - с 11-го года.

Воспользоваться такими условиями смогут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

участники войны;

семьи погибших или умерших ветеранов войны;

семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Также в программе увеличили нормы площади жилья для семьи из двух человек. Для квартиры лимит составит до 73,5 кв. м, для дома – до 83,5 кв. м.

Кроме того, для участия в программе будут учитываться дети до 21 года.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине".

Напомним, в начале года Кабмин запустил комплексную поддержку ветеранов . В 2026 году более 45 тысяч ветеранов уже нашли работу — около 12 тысяч стали ФЛП, еще более 30 тысяч трудоустроились на новые должности.